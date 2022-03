Das Huawei nova 9 SE: Das Kamerawunder für die junge Generation

Die Bildschirmhelligkeit des Huawei nova 9 SE wird über die sogenannte 10K-Level Smooth Light Adjustment-Technologie automatisch an das Umgebungslicht angepasst. So lassen sich an einem trüben Wintertag in Innenräumen die Darstellungen genauso gut erkennen wie im Sommer draußen am Strand. Darüber hinaus reduziert der Augenschutzmodus des Smartphones blaues Licht und sorgt damit für wärmere und sanftere Farben, sodass die Augen weniger schnell müde werden und gleichzeitig geschützt sind. Trotzdem ist der Bildschirm aber nicht gelb, wie man es oft bei Smartphones sieht, sondern gibt die Inhalte trotzdem noch farbecht wieder. Und auch nach sehr langer Nutzung merkt man keine Belastung der Augen.