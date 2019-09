Huawei „True Stories“: Wie das Zusammenspiel von CSR und Innovation die Welt verändern kann

„Mit Hilfe von Technologie bauen wir Brücken zwischen Menschen und keine Mauern“, sagt Walter Ji, CEO der Huawei Consumer Business Group, Westeuropa. „Technologie kann die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie soll jeden unterstützen, ganz egal wer wir sind, was wir machen oder woher wir kommen. Mit unserem technologischen Knowhow und unseren intelligenten Smartphones möchten wir uns dank verschiedener sozialer Projekte als Vorbild positionieren.“

Gehörlose Kinder: Inspiration zum Lesenlernen

In Zusammenarbeit mit der European Union of the Deaf, der British Deaf Association, Penguin Books und Aardman Animations hat Huawei „StorySign“ entwickelt. Die kostenlose App unterstützt die 32 Millionen gehörlosen Kinder weltweit beim Lesenlernen. Mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz (AI) und Augmented Reality (AR) werden Texte von ausgewählten Büchern in Gebärdensprache übersetzt und so den Kindern zugänglich gemacht. Die StorySign-Bücher sind, sowohl bei Kindern als auch ihren Eltern, so beliebt und gefragt, dass weitere Bücher in jeder der 13 Zeichensprachen in Westeuropa und Australien in das App-Portfolio aufgenommen werden. Huaweis „StorySign“ erhielt den Cannes Lions Awards am Festival of Creativity.

Den Regenwald und seine Artenvielfalt schützen

In Kooperation mit der gemeinnützigen Organisation Rainforest Connect entwickelte Huawei eine einzigartige Abhörtechnologie, um illegale Abholzungen in Südamerika aufzudecken und zu verhindern. Dadurch wird nicht nur dem Regenwald geholfen, sondern auch die am stärksten bedrohten Arten der Erde, wie zum Beispiel der gefährdete Spinnenaffe, geschützt. Die Geräusche des Regenwalds sind für den Menschen zu komplex. Damit Huawei und Rainforest Connect die Geräusche interpretieren kann, wurden sie mit Hilfe von Smartphones zwei Jahre lang aufgenommen und in eine Cloud transferiert. Mit Hilfe des Big Data Services und der leistungsstarken AI von Huawei wurden die Geräusche in Echtzeit analysiert. So konnten die lokalen Ranger auf Geräusche wie Kettensägen oder Lastwagen aufmerksam gemacht werden, um schnellstmöglich auf die illegale Abholzung reagieren zu können.

Emotionen wahrnehmen: Eine App für blinde und sehbehinderte Menschen

Gemeinsam mit der Polish Blind Association und der Blindengemeinschaft entwickelte Huawei die „Facing Emotions“ App. Mit Hilfe dieser App werden Mimik und Emotionen des Gegenübers analysiert und in Töne übersetzt. So ist es möglich eine neue Sprache für blinde und sehbehinderte Menschen zu kreieren und Emotionen „sichtbar“ zu machen. Das Smartphone scannt das Gesicht des Gegenübers und deutet die einzelnen Bereiche des Gesichts und deren Position im Verhältnis zueinander. Die AI verarbeitet die Daten und erzeugt ein Signal, das entweder direkt über das Smartphone oder die Kopfhörer abgespielt wird. Seit dem Start wurde die „Facing Emotions“ App über 1.000 Mal in 22 Ländern heruntergeladen.