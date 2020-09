Huawei Product Briefing: virtuelle Präsentation der kommenden Produkt-Highlights

Zusätzlich gab Andreas Zimmer, Head of Ecosystem & Software Strategy Europe, einen Einblick in die Entwicklungen des Huawei Ökosystems.

Wien, am 22. September 2020 – Das Technologieunternehmen Huawei präsentierte heute die neuesten Produkt-Highlights für Österreich. Darunter: das Huawei P smart 2021, das Huawei MateBook X, die Huawei Watch GT 2 Pro, die Huawei Watch Fit und die Huawei FreeBuds Pro. Den Anfang macht die attraktive Huawei Watch Fit mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit. Ab sofort gibt es beim Kauf einer Huawei Watch Fit bis zum 18. Oktober die Huawei Smart Scale Körperfettwage kostenlos dazu.

Neben der Produktvorstellung hat Andreas Zimmer, Head of Ecosystem & Software Strategy Europe, über die neuesten Entwicklungen des Huawei Ökosystems gesprochen und Einblicke in die Zukunftsvisionen des Unternehmens dargeboten. Huawei zeigt mit seinen Produktneuheiten, dass das Technologieunternehmen seine Nutzer in jeder Lebenslage unterstützen möchte – gerade das Jahr 2020 ist für viele ein intensives und herausforderndes Jahr. Thomas Zimmermann, Geschäftsführer Antistresszentrum Wien, hat deshalb in einem Gastvortrag über Stressprävention gesprochen und aufgezeigt, welche Möglichkeiten der Stressprävention mit intelligenten und smarten Wearables Highlights bestehen und führte fort:„Gerade in der heutigen Zeit erleben viele von uns Stress. Umso wichtiger ist es, gezielt Stress und Anspannung erkennen zu können, um dann in weiterer Folge mit Atem- oder Entspannungsübungen darauf zu reagieren. Die neue Huawei Watch GT 2 Pro unterstützt den Nutzer genau in diesem Prozess. In Verbindung mit der Huawei Health App und den darin enthaltenen Funktionen ist es ein Leichtes zu sehen, wann genau das Stressniveau zunimmt und es Zeit ist, gezielt gegenzusteuern. Einfache und gut visualisierte Atemübungen der Watch helfen dabei, im Alltag wieder in seine Mitte zu finden.“

Huawei Watch Fit: Sportliches Leichtgewicht als täglicher Begleiter

Mit den vier Farben Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange und Sakura Pink wird die Huawei Watch Fit jedem individuellen Geschmack und Anlass gerecht. Zusätzlich zu den offiziellen Zifferblättern sind im Watch Face Store jede Menge atemberaubende Designs erhältlich – oder der Nutzer kreiert mit einem beliebigen Foto vom Smartphone sein individuelles Design. Alle wichtigen Funktionen lassen sich auf dem Zifferblatt der Smartwatch ganz leicht anpassen. Das Wichtigste, wie zum Beispiel Wetter, Herzfrequenz, Schritte oder Akkulaufzeit, kann frei gewählt und nach Wunsch auf dem Zifferblatt platziert werden.

Das 1,64 Zoll AMOLED-Display ist mit einer Auflösung von 456 x 280 Pixeln besonders scharf und stellt intensive Farben und hohe Kontraste dar. Insgesamt 96 benutzerdefinierte Trainingsmodi, eine automatische Trainings- sowie Stresserkennung, Herzfrequenzüberwachung und ein Telefonassistent sind ebenfalls mit an Bord. Die Huawei Watch Fit wurde zudem für den täglichen Gebrauch entwickelt und ist auf Komfort und angenehmes Tragegefühl ausgelegt: Lediglich 34 Gramm wiegt das neueste Mitglied der Huawei Watch-Serie. Sehr komfortabel ist zudem auch die Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen. Mit diesem sportlichen Begleiter ist der Nutzer immer sofort trainingsbereit, ohne erst nach Anleitungsvideos suchen zu müssen. Die Smartwatch bietet 12 Arten von animierten Quick-Workouts, wie Exercise at Work, Full-Body Stretch oder Ab Ripper und umfasst 44 Standard-Bewegungsdemos. Über das integrierte GPS stehen präzise und schnelle Ortungsdienste zur Verfügung. Nach Outdoor-Trainingseinheiten wie Laufen, Wandern, Radfahren oder Schwimmen lassen sich die GPS-Daten später auch auf der Karte anzeigen und Trainingsdaten analysieren. Mit dieser Smartwatch kann sogar der Menstruationszyklus verfolgt werden und das Datum des Eisprungs kann somit besser eingeschätzt werden. Als zusätzliches Asset hilft die Huawei Watch Fit dem Nutzer Stress abzubauen. Die Huawei TruRelax Technologie und der Algorithmus für die kontinuierliche Stresserfassung überwachen effizient das Stressniveau des Trägers, um festzustellen, ob der Nutzer angespannt ist. Nach der Erkennung kann mit vorgeschlagenen, geführten Atemübungen gezielt Stress abgebaut werden.

Auf der Huawei Watch Fit lassen sich Benachrichtigungen für eingehende Anrufe, E-Mails, SMS, Kalender, Wetter und vieles weitere anzeigen. Das sportliche Leichtgewicht kommt in Österreich ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis von 129 Euro in den Farben Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange und Sakura Pink auf den Markt. Beim Kauf einer Huawei Watch Fit bis 18. Oktober gibt es die Huawei Smart Scale bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu. Die Huawei Smart Scale ist eine smarte Körperfettwaage, die in Kombination mit der Huawei Watch Fit und der Huawei Health App das rundum-Fitnesspaket von Huawei komplementiert.

Huawei Watch GT 2 Pro: der perfekte Alltagsassistent, ob im Job oder beim Sport

Die Huawei Watch GT 2 Pro kommt in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt: Die Sport-Variante mit einem schwarzen Armband aus Fluorelastomer und die Classic-Edition mit elegantem grauen Lederarmband und einem Titangehäuse ausgestattet. Mit ihrem AMOLED-Saphirglas-Display und einer Keramikrückseite sind alle Modelle nicht nur besonders stylisch, sie bieten auch einen echten Mehrwert für SportlerInnen und Outdoor-Fans: So zeichnet beispielsweise der neue Ski- und Snowboardmodus alle wichtigen Werte rund um Herzfrequenz, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Steigung sowie Spur und Distanz auf – auch der Sauerstoffgehalt im Blut wird während der gesamten Fahrt erfasst. Insgesamt unterstützt die Huawei Watch GT 2 Pro die präzise Datenerfassung für mehr als 100 Trainingsmodi. In Österreich kommt die smarte Uhr zu einem unverbindlichen Richtpreis von 299 Euro am 5. Oktober auf den Markt.

Der besonders energieeffiziente Huawei Kirin A1 SoC im Inneren der Huawei Watch GT 2 Pro ermöglicht dem Nutzer eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Mit der kabellosen Schnellladung lässt sich die Huawei Watch GT 2 Pro in nur fünf Minuten für weitere zehn Stunden aufladen – dank Reverse Charging auch direkt auf der Rückseite des passenden Huawei-Smartphones. Nie war Unabhängigkeit beim Sport einfacher. Der interne Speicher bietet Platz für bis zu 500 Lieblingssongs. Mit Huawei Music und den passenden Bluetooth-Kopfhörern – etwa den neuen Huawei FreeBuds Pro – kommen Sportliebhaber während des Trainings bequem in den Genuss ihrer Lieblings-Playlists – und das auch ganz ohne Smartphone. Um dem Nutzer den Alltag zu erleichtern, bietet die Huawei Watch GT 2 Pro zudem nützliche Funktionen wie die Möglichkeit Bluetooth-Anrufe zu erhalten, Benachrichtigungen einzusehen und die Funktionen TruSleep 2.0 Schlafmessung und TruRelax Stressmessung. Diese sorgen on-top für ein effizientes, komfortables und gesundes Leben, da der Nutzer zu jeder Zeit seine Werte checken und mit gezielten Atemübungen dem Stress entgegenwirken kann.

Huawei P smart 2021: Hochauflösende AI-Vierfachkamera und stilvolles Design

Huawei stellt offiziell das neueste Mitglied der Huawei P-Serie vor, das brandneue Huawei P smart 2021. Das Smartphone wurde entwickelt, um den vielfältigen Ansprüchen seiner jungen Nutzer gerecht zu werden. Ausgestattet mit einem 6,67-Zoll-Full-HD+ Display bietet das neue Huawei Smartphone ein grenzenloses Seherlebnis. Das Huawei P smart 2021 garantiert eine lange Akkulaufzeit sowie eine intelligentere Kamera, die es dem Nutzer ermöglicht, jeden Augenblick festzuhalten. Das Gerät bietet dank eines großen 6,67-Zoll-Full-HD-Displays mit einer Auflösung von 2400 x 1080 ein unglaublich Smartphone-Erlebnis für das Smartphone-Gaming und die Videowiedergabe. Der vom TÜV Rheinland zertifizierten Augenkomfort-Modus, der Blaulichtfilter, schützt dabei die Augen der Nutzer. Mit der seitlich angebrachten Fingerabdruck-Einschalttaste lässt sich das Telefon schneller und sicherer entsperren.

Das Huawei P smart 2021 ist mit dem 22,5 W Huawei SuperCharge ausgestattet, der ein schnelles Aufladen des Smartphones ermöglicht. Mit nur 10 Minuten Ladezeit kann das Smartphone zwei Stunden lang benutzt werden. Mit dem 5000mAh-Akku mit hoher Kapazität bietet das neue Smartphone ein langanhaltendes Erlebnis, das die Wiedergabe von Online-Videos für mehrere Stunden unterstützt. Das neue Huawei P smart 2021 bietet eine lange Leistungsdauer sowie die Vorteile der Huawei Smartphone Fotografie. Die Hauptkamera des Huawei P smart 2021 ermöglicht Aufnahmen von hochauflösenden Fotos dank einer 48MP Hauptkamera. Weiters sind Nachtaufnahmen dank der AI-Technologie leicht machbar. Die Multi-Frame-Rauschunterdrückung macht es möglich das Nutzer auch in sehr dunklen Umgebungen klare Fotos mit weniger Rauschen aufnehmen.

Die 8-Megapixel-Selbstauslöser-Kamera mit AI-Beauty-Funktion und ein 120°-Ultraweitwinkelobjektiv unterstützen Nutzer bei ihren Bildern. Der 128 GB interne Speicher des Huawei P smart 2021 kann auf bis zu 512 GB mittels einer externen micrsoSD-Speicherkarte erweitert werden. Das Huawei P smart 2021 wird von einem Chipsatz mit Octa-Core angetrieben und läuft auf der neuesten Version von EMUI 10.1. Am Huawei P smart 2021 ist die Huawei AppGallery vorinstalliert, der offiziellen App-Plattform für Huawei-Geräte. Das neueste Mitglied der Huawei P smart-Serie ist ab der zweiten Oktoberhälfte in den Farben Midnight Black, Blush Gold, Crush Green, zu einem unverbindlichen Richtpreis von 229 Euro, verfügbar.

Huawei FreeBuds Pro: Optimierte Geräuschunterdrückung durch Umgebungserkennung

Ausgestattet mit der intelligenten Dynamic Noise Cancellation (DNC), reduzieren die Huawei FreeBuds Pro Umgebungsgeräusche um bis zu 40 Dezibel. Die Huawei FreeBuds Pro erkennen Umgebungsgeräusche automatisch, wodurch die Geräuschunterdrückung intelligent an die jeweilige Situation angepasst wird, um ein besseres Hörerlebnis zu schaffen – möglich wird das durch die dynamischen Rauschunterdrückung. Je nach Wunsch des Nutzers, können die Geräusche unterschiedlich gefiltert werden: Hervorhebung der Stimmen oder Elimination von störenden Geräuschen, wie beispielsweise bei Wind.

Möglich machen dies drei Mikrofone, die auch bei Gesprächen für eine hohe Qualität und klare Verständlichkeit beim Gegenüber sorgen. Die beiden, nach außen gerichteten Mikrofone, nehmen für eine optimale Qualität des Gespräches präzise auf, während das nach innen gerichtete Mikrofon die eigene Stimme deutlicher hörbar macht. Für einen hochwertigen Klang sorgen der Huawei Kirin A1 SoC und die moderne Bluetooth 5.2-Verbindung, die die Latenzzeit auf ein Minimum reduzieren und die Signalstärke verbessern. Insgesamt versprechen die neuen In-Ear-Kopfhörer von Huawei im mitgelieferten Case insgesamt 30 Stunden Hörvergnügen. Die Huawei FreeBuds Pro sind äußerst kompakt. Erhältlich in Ceramic White, Carbon Black und Silver Frost. Huaweis smarte Kopfhörer sehen nicht nur elegant aus, sie passen dank der drei im Lieferumfang enthaltenen Silikonaufsätze in den Größen S, M und L auch in nahezu jedes Ohr. Die smarte App Huawei AI Life hilft, mittels der intelligenten Trageerkennung, die passende Größe zu finden. In Österreich sind die Akustikwunder zu einem unverbindlichen Richtpreis von 179 Euro ab der zweiten Oktoberhälfte verfügbar.

Ausgestattet mit vier Modi, sind die Huawei FreeBuds Pro die perfekten Begleiter in jeder Situation. Der Ultra-Modus ermöglicht durch eine intensivere Geräuschunterdrückung auch unterwegs einen ungestörten Hörgenuss, sodass die Musik von nichts unterbrochen wird. Im Komfort-Modus kann sich der Nutzer komplett auf seine Tätigkeit konzentrieren, da störende Geräusche wie Umblättern, Tippen am Computer und gelegentliche Gespräche am Arbeitsplatz sowie anderen ruhigen Umgebungen reduziert werden. Der Allgemeine Modus ist auf das alltägliche Leben in der Stadt ausgerichtet, da in diesem Modus die Umgebungsgeräusche stark reduziert werden. In belebten Straßen oder gut besuchten Cafés kann dadurch ein immersives Musik- oder Gaming-Erlebnis genossen werden. Der vierte Modus ist der Sprachmodus, dabei wird durch einen langen Druck der Aufmerksamkeitsmodus aktiviert und die Interaktion mit der Umgebung ist möglich, ohne die Ohrinlets herauszunehmen. Der einzigartige Sprachmodus reduziert Umgebungsgeräusche, um menschliche Stimmen hervorzuheben. So können Ansagen am Flughafen mitverfolgt werden und der Nutzer kann sich mit Freunden unterhalten, wenn er zufällig auf Bekannte trifft, beispielsweise in der Bim oder beim Einkaufen – die Welt ist ja ein Dorf, wie man so schön sagt.



Huawei MateBook X: Kreative Leichtigkeit neu definiert

Das Huawei MateBook X punktet nicht nur mit seinem Gewicht von gerade einmal 1 kg und der mit 13,6 mm besonders schlanken Silhouette, sondern auch mit einem großen 33,78 cm (13 Zoll) 3K Infinte FullView-Touchscreen-Display. Mit einer Auflösung von 3000 x 2000 Pixeln und einer Pixeldichte von 278 ppi ist das Huawei MateBook X besonders scharf. Es nutzt zudem 100 Prozent des RGB-Farbraums, das für satte Farben auf dem Bildschirm sorgt. Dazu kommen ein Kontrastverhältnis von 1500:1 und eine hohe Helligkeit von bis zu 400 nits. Das Screen-to-Body-Ratio liegt bei 90 Prozent. Mit einem speziellen Verfahren für einen kleineren Displayrahmen hat Huawei noch kompaktere Maße gewinnen können. Das neue kreative Leichtgewicht ist zum Verkaufsstart Ende des Jahres in der Farbe Silver Frost erhältlich. Im Inneren des Huawei MateBook X steckt ein Intel® Core™ i5-10210 U Prozessor. In Kombination mit 16GB Arbeitsspeicher, 512 GB Rom, Intel® UHD Graphics, dem modernen WiFi 6-Standard und der über einen Arbeitstag lang andauernden Akkulaufzeit ist das ultraleichte Notebook für jeden Einsatzzweck gewappnet – und ist bei jedem Meeting oder im Straßencafé ein echter Hingucker.

Für die nahtlose Kommunikation zwischen Laptop und Telefon ist das Huawei MateBook X mit Huawei Share und Multi-Screen-Collaboration ausgestattet. Unter dem großen Touchpad liegt nun der NFC-Sensor, um den Dateitransfer zwischen Laptop und Smartphone noch einfacher zu machen. Damit können die Nutzer das volle Potenzial von Windows- und Android-Systemen ausschöpfen.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, ORF TVthek oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps heruntergeladen und installiert werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.



Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.



2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.



Preise und Verfügbarkeit



Huawei Watch Fit:

• Unverbindlicher Richtpreis: 129 Euro

• Verfügbare Farben: Graphite Black, Mint Green, Cantaloupe Orange, Sakura Pink

• Verfügbarkeit: ab sofort

https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-fit/

Bis 18. Oktober im teilnehmenden Handel mit kostenloser Huawei Smart Scale Körperfettwaage



Huawei Watch GT 2 Pro:

• Unverbindlicher Richtpreis: 299 Euro

• Verfügbare Farben: Classic Edition, Sport Edition

• Verfügbarkeit: ab 5. Oktober

https://consumer.huawei.com/at/wearables/watch-gt2-pro/



Huawei P smart 2021:

• 4 GB RAM + 128 GB ROM

• Unverbindlicher Richtpreis: 229 Euro

• Verfügbare Farben: Midnight Black, Blush Gold, Crush Green

• Verfügbarkeit: zweite Oktoberhälfte



Huawei FreeBuds Pro:

• Unverbindlicher Richtpreis: 179 Euro

• Verfügbare Farben: Silver Frost, Carbon Black, Ceramic White

• Verfügbarkeit: zweite Oktoberhälfte



Huawei MateBook X:

• Speicherkonfiguration: 10th Generation Intel® CoreTM i5-10210 U

• 16 GB RAM und 512 GB ROM, Intel® UHD Graphics

• Verfügbare Farben: Silver Frost

• Verfügbarkeit: Ende 2020





