Hier finden Sie Handwerker für Ihr Projekt mit Preisen und Bewertungen

Die Unübersichtlichkeit des Baumarktes mit seiner Unmenge an Auftragnehmern ist berüchtigt. Die Qualität von Handwerkern ist sehr unterschiedlich und nur schwer nachprüfbar, weshalb sich Auftraggeber vor allem auf Empfehlungen von Freunden und Bekannten verlassen. Außerdem ist es so gut wie unmöglich, die Preise der Leistungen einzelner Auftragnehmer miteinander zu vergleichen und einzuschätzen, ob deren Leistungen überteuert sind. DaiBau hat beschlossen all dem ein Ende zu bereiten. Die Internetplattform für Bauarbeiten und Handwerker ermöglicht es ihren Nutzern, an einer Stelle tausende von Handwerkern und Tipps miteinander zu vergleichen und auch Richtpreise für einzelne Arbeiten zu erfahren. Zudem können Nutzer schnell, einfach und kostenlos Angebote aller interessierten Auftragnehmer erhalten.

Digitale Optimierung des Baumarktes

Die Webseite sorgt schon seit 2012 für digitale Optimierung der Baumärkte in Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Der klassische Markt für Bauleistungen und Ausführende ist berüchtigt für seine Zerstreutheit und Unübersichtlichkeit, darum bietet seine Digitalisierung zahlreiche Chancen und ermöglicht den Zugang zu schnelleren, einfacheren und hochwertigeren Leistungen. DaiBau vereint allein schon in seiner österreichischen Basis mehr als 15.000 Handwerker. Dadurch sparen Auftraggeber Zeit, während Auftragnehmer einen Überblick über die Nachfrage erhalten.

Handwerker-Angebote auf einen Klick

DaiBau ermöglicht Besuchern seiner Webseite kostenlosen Zugang zu Tipps, Richtpreisen für Bauleistungen und zu Auftragnehmer-Profilen, einschließlich deren Referenzen sowie Kundenbewertungen und -meinungen. DaiBau bietet viele Fachartikel, Tipps, Trends und Neuigkeiten in den Bereichen Architektur und Bauwesen. Die Inhalte sind übersichtlich nach Kategorien geordnet: Architektur, Bau, Dach, Fenster und Türen, Bad und Heizung, Fassaden und Malerei, Putz und Estrich, Bodenbeläge, Stahlkonstruktionen, Möbel, Umgebung, Wartung, und andere Kategorien.

Wer nach Auftragnehmern sucht, füllt ein Formular mit einigen Angaben aus: Art der Arbeit, kurze Beschreibung, Quadratur, gewünschter Arbeitsbeginn, Standort und eventuell Skizzen. Dann gibt er eine Anfrage ab. Das System benachrichtigt alle geeigneten Meister, die darauf durch das Senden eines Angebots reagieren. Nach Beendigung der Arbeit kann der Nutzer noch eine Bewertung des Auftragnehmers und einen Kommentar abgeben. DaiBau überprüft sorgfältig alle Kundenbeschwerden und entfernt von seiner Namensliste all jene Handwerker, welche gegen geltende Standards verstoßen haben.

Die Plattform ist aber auch für Handwerker da! Jedes Unternehmen kann auf DaiBau sein eigenes Profil mit Beschreibungen seiner Arbeiten und Leistungen sowie Referenzbildern erstellen. Handwerkern werden durch das System per E-Mail oder SMS täglich vorab überprüfte Anfragen von Auftraggebern samt deren Kontaktdaten zugesandt. Die Webseite ermöglicht die Kommunikation zwischen Auftragnehmern und Auftraggebern auch unmittelbar über die Plattform. DaiBau greift nicht in rechtliche Abmachungen und Finanztransaktionen ein, darum schließen seine Benutzer alle formalen Vereinbarungen unmittelbar miteinander ab. DaiBau bietet Handwerkern einen kostenlosen Systemtest, bei dem Anzahl und Wert der Projekte beschränkt sind. Vollen Zugang erhalten Handwerker gegen eine geringe Jahresgebühr, und können dann auf der Webseite auch werben.

Transparente Preise von Handwerkern

Wer nicht über Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügt, kann die Preise einzelner Leistungen nur schwer einschätzen, vor allem dann, wenn diese Preise nicht öffentlich zugänglich sind. Auch für diesen Fall hat DaiBau eine Lösung parat. Die Plattform beinhaltet über 1600 Richtpreise für Bauprojekte, Materialien und Leistungen. Möchten Sie wissen, wie viel Fliesenverlegung kostet? Interessieren Sie sich für die Kosten eines Neubaus? Oder vielleicht für Gartengestaltungspreise? Auf der Webseite finden Sie Preise einzelner Posten (Leistungen und Materialien) sowie umfangreiche Kostenrechner, mit deren Hilfe Sie den Wert ganzer Projekte (z. B. Badsanierung oder Dachausbau) außerordentlich genau einschätzen können.

Mithilfe dieser Werkzeuge können Webseiten-Benutzer schnell die Höhe der Investition einschätzen und die auf ihre Anfrage eingegangenen Angebote leichter bewerten. Nichtsdestotrotz muss immer berücksichtigt werden, dass die Kosten einzelner Projekte aufgrund besonderer Umstände stark von den Richtpreisen abweichen können. Gewappnet mit dem von DaiBau gebotenen Wissen werden Sie diese Ausnahmen jedoch auch leichter verstehen können. So werden Sie einerseits immer über eine gute Bewertung der Investition verfügen, und andererseits imstande sein, überteuerte Angebote schon von weitem erkennen zu können.