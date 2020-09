Herbsturlaub in Mariazell

Mit rund 55 Kilometern deutlich länger ist die 3-Seen-Radtour, die an den Seen Erlaufsee, Erlaufstausee und Hubertussee vorbeiführt und idyllische Ausblicke verspricht.

Auch die Romantiktour Mariazeller Land führt vorbei an klaren Seen und tiefen Wäldern, an hohen Bergen und rauschenden Bächen. Auf dieser fast 50 Kilometer langen Tour, bei der rund 1.000 Höhenmeter bewältigt werden, kann man das Mariazeller Land in all seiner Schönheit auf dem Mountainbike erkunden.