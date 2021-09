Grünraum: Ein Garten ist mehr als ein lebenswerter Erholungsraum

Ein Garten ist für viele Menschen ein Ort der Entspannung. Als Gärtner verbringen Sie berufsbedingt viel Zeit in der Natur. Welche LEBENSWERTEN Momente verbinden Sie persönlich damit?

Ludwig Starkl: Als Unternehmer hat man selten wirkliche Erholungsphasen. Doch wenn ich durch eines meiner Gartencenter spaziere und sehe, wie sich

die Pflanzen entwickeln und gedeihen, freut mich das sehr und gibt mir auch das feine Gefühl, den richtigen Beruf gewählt zu haben.

Für meinen eigenen Garten fehlt mir zwar oft die Zeit, aber ich habe mit meinen beiden Kindern bereits fleißige und engagierte Helfer. Mein Sohn liebt das Rasenmähen und meine Tochter ist schon jetzt eine begabte Floristin.

Haben Grünflächen durch Corona generell an Bedeutung gewonnen?

Definitiv, wenn man sich hauptsächlich in den eigenen vier Wänden bewegt, ist der Garten das erweiterte Wohnzimmer und daher legen Frau und Herr Österreicher besonders in turbulenten Zeiten viel Wert

auf die Gestaltung der privaten Grün-Oase. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Neukunden dazugewonnen, die bisher kaum Zeit hatten, um sich der Begrünung ihrer Balkone oder ihrer Terrasse zu widmen. Homeoffice, begründet durch Lockdown und Co., haben in diesem Fall also auch was Gutes – sie machen die Welt, wenn auch nur im privaten, ein wenig bunter und somit LEBENSWERTER.