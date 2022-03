Eine gesunde Erde ist die Basis für ein lebenswertes Leben

Wie können wir das, was uns die Natur schenkt, bestmöglich für unser körperliches Wohlbefinden nützen?

Jasmin Klammer: Bewegung an der frischen Luft ist nicht nur bestens geeignet, um den Kopf freizubekommen, sondern steigert auch unser Wohlbefinden und wirkt stresslindernd auf unsere Psyche. Das Sonnenlicht fördert zudem die Vitamin-D-Synthese und stellt somit eine natürliche Osteoporose- und Frakturprophylaxe dar. Weiters liefern die von der Natur gebotenen saisonalen Lebensmittel, wie Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte oder Getreide, wichtige Nährstoffe.

Wie viel Zeit sollten wir täglich unserer Gesundheit widmen und wie sollten wir diese nutzen?

Jasmin Klammer: Es ist sehr schwierig hier eine bestimmte Stundenanzahl festzulegen. Gemeingültig ist festzuhalten, dass Ernährung, Schlaf, Bewegung und Entspannung die Basis bilden. Das bedeutet ausreichend Schlaf – sieben bis neun Stunden, Entspannungsphasen und tägliche Bewegung in den Alltag einzubauen. Es muss nicht zwingend jeden Tag eine sportliche Einheit sein, aber eine Alltagsbewegung von zumindest 20 bis 30 Minuten sollte machbar sein. Sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ist für die mentale Gesundheit unabdinglich. Hinsichtlich der Ernährung empfehlen wir, sich Zeit für die Zubereitung und den bewussten Genuss einer schmackhaften und nährstoffreichen Speise zu nehmen. Diese muss nicht unbedingt aufwendig sein, auch in fünf bis zehn Minuten gelingt eine köstliche Mahlzeit. Inspirationen für schnelle Rezepte sind übrigens in unseren eBooks und Hardcover-Kochbüchern nachzulesen.

Orientierung finden Interessierte auch unter www.klammers.at und www.hdi-leben.at.