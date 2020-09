Hämorrhoiden: Woher kommen sie, was hilft dagegen?

Was begünstigt Hämorrhoiden?

Wer beim Stuhlgang zu stark presst, ist häufig von Hämorrhoidalleiden betroffen. Auch Bewegungsmangel, Übergewicht oder zu viel Sitzen können dazu führen. Durchblutungsstörungen, Schwangerschaften und Bindegewebsschwäche begünstigen das Leiden außerdem. Auch ballaststoffarme Ernährung oder schlichtweg Vererbung können dazu führen.

Wie beuge ich Hämorrhoiden vor?

Wer sich viel bewegt, bringt den Darm in Schwung. So verhindern Sie Verstopfungen und erleichtern den Stuhlgang. Übergewicht ist ebenfalls ein großer Faktor: Gesunde Ernährung und Sport helfen Ihnen beim Abnehmen. Trinken Sie ausreichend Wasser: Am besten mindestens drei Liter täglich.

Stellen Sie beim Stuhlgang einen kleinen Hocker für die Füße vor die Toilette und nehmen Sie sich genügend Zeit, um zu starkes Pressen zu verhindern.

Nach dem Stuhlgang sollten Sie die Afterregion mit pH-neutraler, milder Waschlotion reinigen und einen weichen Lappen zum Trocknen verwenden. Unterwegs empfehlen sich unparfümierte Feuchttücher.