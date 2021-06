Die kostenfreien Lebensmittelspenden der „Team Österreich Tafel“ werden an Menschen in schwierigen finanziellen Verhältnissen abgegeben. Überschüssige, einwandfreie Lebensmittel werden von Supermärkten, Bäckern, Gemüsebauern, aber auch von Produzenten an die „Team Österreich Tafel“ gespendet. Diese werden von den freiwilligen Helfern der „Team Österreich Tafel“ abgeholt und an den 119 Ausgabestellen österreichweit verteilt. „Gerade jetzt wird die Hilfe der ,Team Österreich Tafel’ dringend gebraucht. Viele Familien hätten sonst nicht genug zu essen. Danke für die tolle Aktion #gutesthun“, sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Menschen in Not zu unterstützen ist uns schon seit langem ein großes Anliegen“, sagt dazu Rio Mare Geschäftsführer Jörg Grossauer.

Wenn Sie auch Gutes thun wollen, posten Sie einfach Ihr liebstes Thunfischrezept mit dem Hashtag #gutesthun.

www.gutesthun.at