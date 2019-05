Grant und Stolz

Als ich die Moni zu Mittag wiedersehe, ist sie schon merklich entspannter. „Und, war es schlimm?“, frag ich. „Nein eh nicht. Ist ja alles in Ordnung bei mir im Betrieb. Und der Kontrolleur war ein ganz Lieber – selber ein Bauer, der kennt sich wirklich aus. Das gfallt ma!“ Aber jetzt bin ich neugierig: Wie oft passiert so eine Kontrolle eigentlich, und warum hat die Moni vorher schon davon gewusst? Ist der Sinn von solchen Kontrollen nicht, dass sie unangekündigt passieren?

„Als Milchbauern werden wir etwa alle drei Jahre kontrolliert“, erklärt die Moni. „Außer sie finden was – dann kommt spätestens nach einem Jahr wieder jemand, um zu schauen, ob alle Probleme behoben wurden. Jedenfalls erfahren wir von den routinemäßigen Kontrollen wenige Tage davor – aber nur, damit wir es uns einrichten können, dass wir auch wirklich da sind und Zeit haben.“ Einen Sauhaufen in einen Musterbetrieb zu verwandeln, ist in der kurzen Frist nicht möglich – aber bei Moni war das auch nicht notwendig. Und jetzt hat sie es wieder schriftlich, dass ihr Betrieb den Gütesiegel-Kriterien entspricht. Stall, Futter, Hygiene, Buchhaltung, Tierhaltung, -gesundheit. Ich verstehe Monis Grant. Und ihren Stolz auf: ‚Keine Beanstandungen’.