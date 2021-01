Gewinnspiel: Schritt für Schritt zu einem gesünderen Leben

Sie haben erwähnt, dass 12.000 Schritte optimal sind, das sind in etwa zehn Kilometer am Tag. Wie kann man diese Strecke ins Leben integrieren?

Die Antwort ist banal, aber nicht einfach umzusetzen. Man muss im Alltag gehen. Sobald das Gehen zur sportlichen Aktivität wird, die man einplanen muss, funktioniert es nicht. Wir müssen wieder erlernen, das zu tun, was so lange normal war: Wir müssen unsere Alltagswege zu Fuß erledigen, wir müssen die automobilzentrierte Lebensweise aufgegeben. Es dauert zwar ein etwas länger, zu Fuß in die Arbeit zu gehen, dafür aber spart man sich Zeit, die man extra für den Sport reservieren muss. Wege zu Fuß sind Zeiten gesteigerter Wahrnehmung der Umwelt und können für Tagträume oder Nachdenken genützt werden. Es gibt Studien, die beweisen, dass sich durch das Gehen die Gesamtbefindlichkeit verbessert und die Depressivität stark abnimmt. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen: Jeder Mensch, auch über 55, kann seine Lebensspanne durch tägliche Bewegung um ein Drittel verlängern. Die wichtigste Botschaft ist also: Beginnen Sie mit dem Gehen – und zwar für den Rest des Lebens. Wird Gehen ein Teil des persönlichen Lebensstils, ist das ein sehr großer Gewinn an Gesundheit und Lebensqualität!

Seien Sie dabei und nützen Sie auch gern den Hashtag #herzjesuwalkingchallenge“ bei Ihren eigenen Postings!