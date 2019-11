Geschenkidee für Eisbär-Fans

Der WWF arbeitet gemeinsam mit seinen Unterstützerinnen und Unterstützern an vielen Schauplätzen an Lösungen: Der Kampf gegen die Klimakrise, um so viel Eis wie möglich zu retten. Mehr Schutzgebiete und keine weiteren Ölplattformen und Schiffsrouten, die den Druck auf die Eisbären weiter erhöhen. Und Patrouillen, die die Eisbären vor tödlichen Konflikten mit Menschen schützen. Wir müssen nun alles daran setzen, dass so viele Eisbären wie möglich überleben! Damit sie eine Zukunft haben.

Die Patenschaft für den Eisbären

„Mit einer Wildlife-Geschenkpatenschaft des WWF kann jeder mithelfen, am Überleben der Eisbären zu arbeiten“ sagt Andrea Johanides, WWF-Geschäftsführerin. Als Dankeschön erhalten die Beschenkten ein Eisbär-Plüschtier, eine persönliche Patenurkunde, vier Mal im Jahr das Panda Magazin und spezielle Infos zum Projekt. „Wir hoffen, dass die Geschenkpatenschaft für den Eisbären viele Fans findet, denn umso mehr können wir für das Überleben dieser einzigartigen Art tun!“ so Andrea Johanides abschließend.