Gesundheit & Geschmack: Wozu eignen sich welche Kräuter?

Worauf soll ich bei der Einnahme von Kräutern achten?

Ja, Kräuter sind für die Linderung vieler Wehwehchen gut geeignet, wir sollten sie aber auch mit Vorsicht dosieren. Keine Pflanze eignet sich für den übertriebenen Dauergebrauch. Wer an besonderen Erkrankungen leidet, sollte sich gut informieren: Harntreibende Pflanzen wie etwa Brennnesseln sollten Sie bei Problemen mit den Nieren zum Beispiel vermeiden. Auch die Wechselwirkung mit Medikamenten sollten Sie beachten: Johanniskraut kann zum Beispiel die Wirkung der Anti-Baby-Pille mindern. Vor allem in der Schwangerschaft und in der Stillzeit müssen Sie besonders vorsichtig sein.

Mit Kräutern sollten Sie immer nur leichte Beschwerden kurieren. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung empfiehlt sich ein Gespräch mit einem Arzt/Ärztin oder SpezialistIn aus unterschiedlichen Fachgebieten wie der Diätologie. Ihr persönlicher GesundheitsCoach von Generali hilft Ihnen dabei, einen Ernährungsplan zu erarbeiten, und berät Sie zu allen Fragen rund um Ihre Gesundheit.