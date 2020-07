Diese Outdoor-Sportarten sollten Sie im Sommer ausprobieren

Wandern

Ein Klassiker! In Österreich gibt es tolle Wanderwege in jeder Schwierigkeitsstufe – entlang von Seen, in den Bergen und sogar in den Städten. Egal ob alleine oder in Gesellschaft: Ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft sind eine schöne Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen und dabei auch noch neue Umgebungen zu entdecken.