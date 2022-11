SME EnterPRIZE: Europäische KMU sind Vorbilder der Nachhaltigkeit

Sepp Eisenriegler, Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer des Reparatur- und Service-Zentrums hatte sich mit seinem Unternehmen in Österreich gegen zahlreiche Mitbewerber_innen durchgesetzt. Er vertrat Österreich bei diesem internationalen Event. R.U.S.Z. ist ein Social Business und neben seinem Tagesgeschäft als Anbieter von Reparaturdienstleistungen ein Zentrum für Konsumentenschutz und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist der bekannteste, unabhängige Reparaturbetrieb in der EU. In Österreich betreibt es außerdem das größte Re-Use-Zentrum für Haushaltsgeräte. Seit seiner Gründung 1998 gilt das Reparatur- und Service-Zentrum als zukunftsorientiertes und nachhaltiges Unternehmen. Die Mitarbeiter_innen von R.U.S.Z. reparieren jährlich 12.000 Elektrogeräte und sparen so rund 80 Tonnen CO 2 -Ausstoß ein. Ein großer sozialer Mehrwert entsteht durch die Ausbildung von arbeitssuchenden Mechatroniker_innen zu Spitzentechniker_innen.

Generali Österreich CEO Gregor Pilgram gratulierte Sepp Eisenriegler sowie allen Teilnehmer_innen am SME EnterPRIZE herzlich: