Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Zucchini-Erdäpfel-Rösti mit eingelegten Radieschen

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor.

Ein unkompliziertes Rezept, das zeigt, wie viel Aroma in heimischem Gemüse steckt – und was entstehen kann, wenn man mit Herz und Haltung ans Werk geht.

Lisa Wachtler ist selbst leidenschaftliche Köchin. Täglich kocht sie für ihre Familie und Mitarbeiter. Für die aktuelle Folge „Gartenfrisch aus dem Kochsalon“ hat Martina Hohenlohe gemeinsam mit Lisa ein frühlingshaftes Rösti-Gericht zubereitet: aus geraspelten Zucchini, Frühkartoffeln und Petersilie werden in Butterschmalz knusprige Rösti gebraten. Dazu gibt es Schnittlauch-Sauerrahm – und als aromatisches Extra Lisa Wachtlers eingelegte Radieschen, die mit Apfelessig, Zucker und Pfeffer eine süß-säuerliche Note auf den Teller bringen.

Geben Sie den Apfelessig, das Wasser, den Zucker, das Salz und die Pfefferkörner in einen kleinen Topf. Bringen Sie die Mischung unter Rühren zum Kochen.

Schneiden Sie die Radieschen in feine Scheiben und geben Sie sie in eine Schüssel oder ein Glas. Übergießen Sie die Radieschen mit der Marinade und lassen Sie diese einige Stunden oder über Nacht ziehen.

Reiben Sie die Zucchini und die Erdäpfel grob. Geben Sie die Masse in ein sauberes Tuch und drücken Sie die überschüssige Flüssigkeit gut aus. Hacken Sie die Petersilie fein.

Erhitzen Sie das Butterschmalz und etwas Öl in einer Pfanne. Geben Sie kleine Portionen der Masse hinein und drücken Sie sie leicht flach. Braten Sie die Rösti bei mittlerer Hitze knusprig.

Richten Sie die Rösti auf Tellern an. Geben Sie den Sauerrahm dazu und servieren Sie die eingelegten Radieschen als Beilage. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Genießen und einen guten Appetit!

„Ich will nicht nur produzieren, ich will auch zeigen, welch schönes und vor allem geschmacksintensives Gemüse wir durch nachhaltige Bewirtschaftung erhalten. Nicht gegen die Natur, sondern mit ihr – Tag für Tag, Pflanze für Pflanze“, sagt Lisa. Der Geschmack ihrer Radieschen, Zucchini und Frühkartoffeln gibt ihr recht.

Wer Lisa Wachtler zwischen ihren Gemüsepflanzen erlebt, merkt sofort: Diese junge Frau lebt für ihr Gemüse. Die Leidenschaft für Gemüse wurde Lisa bereits in die Wiege gelegt. Im Herzen des burgenländischen Seewinkels, in St. Andrä, kultiviert sie gemeinsam mit ihrer Familie knackige Radieschen, saftige Zucchini und aromatische Frühkartoffel – und das mit viel Liebe zum Detail. Besonderen Fokus legt Lisa auf Nachhaltigkeit und naturnahe Produktion. Als naturverbundene Betriebsführerin ist ihr ein verantwortungsvoller Umgang mit Boden, Wasser und Klima besonders wichtig. Bewirtschaftet wird im Einklang mit der Natur – mit schonender Bodenbearbeitung und Fruchtwechsel.