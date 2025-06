Bunt, würzig, perfekt für den Sommer: Martina Hohenlohe und Paprikabauer Michael Unger präsentieren ein One Pan Chili-Paprika Huhn, das die herrliche Kombination aus frischem Gemüse und regionaler Küche widerspiegelt.

Gartenfrisch aus dem Kochsalon: One Pan Chili-Paprika Huhn

Gemüse aus der Region hat jetzt Saison. Martina Hohenlohe stellt in unserer 10-teiligen Serie alle zwei Wochen ein kreatives Rezept mit frischem Gemüse von LGV Gärtnergemüse und Seewinkler Sonnengemüse vor.

Spitzpaprika und Chili – ein unschlagbares Duo Ein unschlagbares Duo sind auch Martina Hohenlohe und der sympathische Paprika-Experte Michael Unger – ein gerne gesehener Gast im Kochsalon. Gemeinsam mit dem Paprikabauer aus dem Seewinkel kreiert die leidenschaftliche Köchin Martina Hohenlohe in Folge 2 von Gartenfrisch aus dem Kochsalon ein köstliches Ofengericht, das die herrliche Süße des Spitzpaprikas und die Schärfe der Chilis vereint. Mit seinem Engagement und seiner Liebe zum Detail trägt Michael Unger maßgeblich dazu bei, dass die Produkte von Seewinkler Sonnengemüse ihrem Namen alle Ehre machen. Nicht umsonst erhielt der Paprika-Experte vom Kochsalon den Titel „Dr. Pepper“.

Das Rezept: One Pan Chili-Paprika Huhn

© zweischrittweiter.at Gault&Millau- und Kochsalon-Herausgeberin Martina Hohenlohe mit dem Paprikabauer Michael Unger aus dem Seewinkel.

Zutaten für 4 Portionen 2 EL Harissa-Paste

1 EL Rotweinessig

2 EL Olivenöl



500g Hühnerschenkel, ohne Haut und Knochen

2 rote Zwiebeln

1 roter Spitzpaprika

1 gelber Spitzpaprika

1 Jalapeño Chili



100g Feta

50g Pinienkerne, geröstet

200g Couscous

400 ml Wasser

1 Prise Safranfäden

1 Bio-Zitrone

1 Prise Salz

Basilikum

Schritt 1 Heizen Sie den Ofen auf 200 °C (Ober- und Unterhitze) vor. Entkernen Sie die Paprika und schneiden Sie sie in grobe Stücke. Würzen Sie das Huhn mit Salz und Pfeffer.

© zweischrittweiter.at

Schritt 2 Schälen Sie die Zwiebel und vierteln Sie sie. Schneiden Sie die Chilischoten in feine Ringe.

© zweischrittweiter.at

Schritt 3 Vermischen Sie in einer großen Schüssel die Harissa-Paste, die Chilischoten, das Olivenöl und den Essig. Geben Sie dann das Huhn, die Paprika und die Zwiebeln hinzu und vermengen Sie alles gründlich.

© zweischrittweiter.at

Schritt 4 Verteilen Sie die Mischung in einer großen Bratform und braten Sie sie für 35 Minuten im Ofen. Wenden Sie das Huhn und das Gemüse mindestens einmal während der Garzeit.

© zweischrittweiter.at

Schritt 5 Geben Sie in den letzten 10 Minuten den Feta über das Huhn. Bestreuen Sie das Gericht kurz vor Ende der Garzeit mit den Pinienkernen.

© zweischrittweiter.at

Schritt 6 Verrühren Sie die Safranfäden mit heißem Wasser. Geben Sie den Couscous in eine Schüssel und rühren Sie den Zitronensaft und das heiße Safranwasser unter.

© zweischrittweiter.at

Schritt 7 Setzen Sie eine Zitronenhälfte in die Mitte des Couscous und decken Sie die Schüssel mit einem Deckel ab.

© zweischrittweiter.at

Schritt 8 Richten Sie den Couscous auf Tellern an und setzen Sie die Huhn-Paprika-Mischung darauf. Übergießen Sie alles mit etwas Saft aus der Bratform und bestreuen Sie das Gericht mit frischem Basilikum. Guten Appetit!

© zweischrittweiter.at

Kochsalon zum Nachkochen

Der kräftige Paprika braucht starke Begleiter, wie zum Beispiel Harissa – eine aromatische Gewürzpaste aus Nordafrika, bestehend aus Chili, Knoblauch und Gewürzen. von Martina Hohenlohe, Gault&Millau und Kochsalon-Herausgeberin

Woher kommen die Spitzenpaprikas und Chilis? Paprikabauer Michael Unger Im burgenländischen Pamhagen, mitten im sonnigen Seewinkel, führt Michael Unger seinen Familienbetrieb in zweiter Generation. Auf knapp sechs Hektar kultiviert er mit Hingabe eine bunte Vielfalt an Paprika: von leuchtend roten und gelben Spitzpaprika über knackige Blockpaprika bis hin zu verschiedenen Chilisorten mit unterschiedlichen Schärfegraden. Seine besondere Leidenschaft gilt dem Spitzpaprika. „Paprika ist nicht so schnelllebig wie Paradeiser oder Gurken. Fehler merkt man oft erst nach drei oder vier Wochen. Deswegen müssen wir gut auf unsere Paprika aufpassen und immer gewappnet sein, wenn es gilt, die Kultur zu unterstützen“, erklärt Michael Unger. Diese Aussage unterstreicht die Geduld und das Feingefühl, die für den Anbau dieses Gemüses nötig sind. Die Chilis gedeihen ausschließlich im Gewächshaus, wo sie die nötige Wärme und Windstille finden. Interessanterweise hängt ihre Schärfe vom Gehalt an Capsaicin ab, das in den Samen konzentriert ist – je weiter entfernt vom Stiel, desto milder der Geschmack. Unterstützt wird Unger von seiner Familie und einem engagierten Team. Gemeinsam setzen sie auf Handarbeit und ständige Kontrolle der Pflanzen, um die beste Qualität zu erreichen. Diese Sorgfalt macht sich bezahlt: Die Paprika aus Ungers Betrieb sind nicht nur geschmacklich herausragend, sondern auch ein Paradebeispiel für nachhaltige Landwirtschaft im Seewinkel.​

© zweischrittweiter.at Während das Huhn im Ofen brät, verrät Dr. Pepper, dass der gelbe Spitzpaprika sein absoluter Liebling ist – und das schmeckt man auch!

