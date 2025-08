Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Gebratener Romana-Salat mit Caesar-Salad-Dressing & Mangold-Pesto

Gemeinsam mit Schwiegertochter Natalie Girms, die frische Perspektiven und grüne Leidenschaft in den Betrieb bringt, zeigt Doris Hopf: Gemüseanbau ist kein verstaubtes Handwerk, sondern gelebte Vision. Mit Feingefühl, Wissen und Freude an der Arbeit entsteht hier Gemüse, das schmeckt. Nachhaltigkeit ist für beide kein Schlagwort, sondern Selbstverständlichkeit – von der Jungpflanze bis zur Auslieferung.

Das Rezept: Gebratener Romana-Salat mit Caesar-Salad-Dressing & Mangold-Pesto

Woher kommen der Salat und der Mangold? Gemüsegärtnerinnen Doris Hopf & Natalie Girms

Am Stadtrand von Wien, dort wo der Beton in Erde übergeht, wächst das Gemüse von Doris Hopf und Natalie Girms.

Die beiden gehören zu jener Generation von Gemüsegärtnerinnen, die mit beiden Beinen am Boden stehen – und dabei sehr produktiv sind. Doris Hopf bewirtschaftet gemeinsam mit ihrer Familie – und mittlerweile ist auch Schwiegertochter in spe Natalie im Betrieb tätig – in Simmering rund drei Hektar Fläche – ein Teil davon Freiland, der Rest geschützt unter Glas. Was dort gedeiht, ist gelebte Familiengeschichte: Schon Großvater Hopf war Gemüsegärtner. Heute kultiviert Familie Hopf Gurken, Romana-Salat, Vogerlsalat, Paradeiser und farbenfrohen Mangold – Sorten, die nicht nur im Geschmack, sondern auch in Optik und Charakter hervorstechen.

„Jede Pflanze hat ihr eigenes Tempo“, sagt Doris, „unsere Aufgabe ist es, sie zu begleiten – nicht zu kontrollieren.“ Und genau das merkt man ihrem Gemüse an. Der Vogerlsalat etwa wird in Vor- und Nachkultur gezogen, der Romana-Salat ist zart und knackig wie der Frühling selbst. Und der Mangold? Der leuchtet in Rot, Gelb und Grün aus dem Feld – fast zu schön zum Ernten.

Und wer einmal erlebt hat, wie stolz Doris und Natalie über ihre Felder blicken, weiß: Hier wird Gemüse mit viel Hingabe kultiviert. Tag für Tag, Pflanze für Pflanze.