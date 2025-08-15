Werbung

Gartenfrisch aus dem Kochsalon: Gebratene Ochsenherzparadeiser mit Burrata

Ein Teller mit frischen Tomaten, darauf eine Scheibe Käse.
Schwer im Aroma, leicht am Teller: Kochsalon-Herausgeberin Martina Hohenlohe bringt mit Gemüsegärtner Markus Pannagl ein Paradeisergericht auf den Tisch, das sommerlicher kaum sein könnte – gebraten, mit Burrata und Tapenade.
16.08.25, 00:00

Süß wie der Sommer – der Ochsenherzparadeiser

Inmitten der Wiener Gärtnerlandschaft kultiviert Markus Pannagl eine echte Rarität. Der Ochsenherzparadeiser – groß, gerippt, saftig – und mit einem Aroma, das nicht nur Kenner ins Schwärmen bringt. 

In dieser Folge „Gartenfrisch aus dem Kochsalon“ kochen Martina Hohenlohe und der Ochsenherz-Experte ein sommerliches Gericht – mit gebratenen Ochsenherzscheiben, bei dem die Ochsenherzparadeiser einmal auf andere Art, aber nicht minder aromatisch überzeugen.

Das Rezept: Gebratene Ochsenherzparadeiser mit Burrata

Ein Mann und eine Frau halten eine Kiste mit frischen Tomaten in den Händen.

Gemüsegärtner Markus Pannagl mit Gault&Millau- und Kochsalon-Herausgeberin Martina Hohenlohe.

Schritt 1

Schneiden Sie die Ochsenherzparadeiser in etwa 1 cm dicke Scheiben.

Eine Person verwendet ein Schneidebrett, um eine Tomate zu schneiden.

Schritt 2

Geben Sie alle Zutaten für die Tapenade in einen Mörser und zerkleinern Sie sie zu einer feinen Paste.

Oliven, Nüsse und eine Zitrone in Schalen arrangiert, auf einem Holzuntergrund präsentiert.

Schritt 3

Erhitzen Sie einen Teil des Olivenöls in einer Pfanne. Braten Sie die Paradeiserscheiben darin auf einer Seite an.

Eine Person kocht Tomaten in einer Pfanne auf dem Herd.

Schritt 4

Salzen Sie die ungebratene Seite der Paradeiser leicht und wenden Sie die Scheiben anschließend.

Eine Frau steht am Herd und brät Lebensmittel in einer Pfanne.

Schritt 5

Richten Sie die Paradeiserscheiben auf einem Teller an und setzen Sie die Burrata mittig darauf.

Eine Frau richtet mit ihren Händen ein Gericht auf einem Teller an.

Schritt 6

Verteilen Sie die Tapenade gleichmäßig über den Burrata-Kugeln und den Paradeisern.

Eine Person stellt eine Mahlzeit auf einem Teller zusammen.

Schritt 7

Reiben Sie etwas Zitronenschale über das Gericht und bestreuen Sie es mit einer Prise Salz.

Eine Frau reibt eine Zitrone, während sie Essen auf einem Teller anrichtet.

Schritt 8

Streuen Sie frisches, gezupftes Basilikum über das Gericht und beträufeln Sie es zum Abschluss mit etwas Olivenöl. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kochen und einen guten Appetit!

Eine Frau richtet einen Teller mit gebratenen Tomaten an und gibt Basilikum über das Gericht.

Kochsalon zum Nachkochen

Wer möchte kann natürlich auch Feta statt Burrata verwenden.

von Martina Hohenlohe, Gault&Millau und Kochsalon-Herausgeberin

Woher kommen die Ochsenherzparadeiser? Gemüsegärtner Markus Pannagl

Gemeinsam mit seinen Eltern bewirtschaftet Markus den Betrieb in Simmering mit rund 8.000 m² Fläche. Hier wächst nichts von der Stange – sondern eine kulinarische Spezialität. Seit Generationen widmet sich Familie Pannagl ganz den Paradeisern, vor allem solchen, die anders sind. Schlussendlich fand Markus Pannagl seine Passion in den Ochsenherzparadeisern und hat sich nun ganz auf die Paradeiser-Rarität spezialisiert. Er war einer der ersten, die das Ochsenherz zurück in die österreichische Küche brachten. 

Einst fast vergessen, erlebt das Ochsenherz durch seine sorgfältige Pflege eine Renaissance. Kein Wunder: Die Früchte wiegen bis zu einem Kilo, haben kaum Kerne und jede Menge Fruchtfleisch. „Die Paradeiser reifen von innen nach außen“, erklärt Markus. „Man darf sich nicht von der Farbe täuschen lassen – ein eher grünes Ochsenherz ist sogar besser für den rohen Genuss, ist schon herrlich süß und aromatisch.“ Der vielseitige Paradeiser: Ob grün-orange, leuchtend rot oder warmes Orange – jede Reifestufe hat ihre kulinarische Bestimmung. Roh gegessen entfalten sie bei fester Konsistenz ihr volles Aroma, schon gänzlich gerötet werden sie gefüllt und überbacken zum Hochgenuss. 

Der Familienbetrieb ist Teil der Erzeugergemeinschaft „LGV Gärtnergemüse“ – und Markus einer jener Gärtner, die Gemüse mit Feingefühl und Innovationsfreude denken. Mit sorgfältiger Handarbeit, nachhaltiger Bewirtschaftung und einem wachen Auge für Qualität bringt er nicht nur altes Wissen zum Blühen, sondern auch moderne Ideen ins Gewächshaus. So wird aus einem Paradeisersamen ein Statement: für Geschmack, Sorgfalt und die Vielfalt des österreichischen Gemüses.

Ein Mann mit grüner Schürze kocht und bereitet Speisen in einer modernen Küche.

Gemüsegärtner Markus Pannagl erklärt im Kochsalon: „Da die Ochsenherzparadeiser von innen nach außen reifen, sind auch hellere Varianten schon zum Verzehr geeignet.“

