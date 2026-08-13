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„Ab ins Gemüse“ – Robert Palfrader zu Gast bei Burgenlands Bratpaprika-Bauern

Schauspieler, Kabarettist, Autor und Hobby-Gemüsegärtner Robert Palfrader ist rastlos in den besten Gemüseregionen Österreichs unterwegs um mehr über die Kultivierung der gesunden Früchte zu erfahren und berichtet alle 14 Tage von seinen Streifzügen.
14.08.2026, 00:00

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Drei Personen stehen auf einem Feld, zwei tragen Caps und halten Gemüsekisten, die dritte Person in der Mitte hält eine Kiste mit Pilzen, die rechte Person hält eine Mistgabel über der Schulter.

Pimientos de Padrón und Frühkartoffel aus dem Seewinkel

Als Spross einer Südtiroler Bergbauern-Familie hat mein Vater sich auch in landwirtschaftlichen Angelegenheiten bestens ausgekannt, um Weisheiten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, Bescheid gewusst. Zum Beispiel: „Ab hundert Hektar kann man auch aus Liebe heiraten!“, hat er mich gelehrt. Und das obwohl – oder gerade weil - so ein durchschnittlicher Hof in Südtirol nur ca. 12 ha Betriebsfläche hat. 

Was für ein Glück für Thomas Andert, dass er auf 115 ha sein Gemüse anbauen kann, aus Liebe geheiratet werden konnte und seine Frau Sabine ihn unterstützt, obwohl sie berufstätig ist. Bereits in der vierten Generation baut Familie Andert in St. Andrä im burgenländischen Seewinkel Gemüse an, seit fünf Jahren auch Pimientos de Padrón. Zuerst im kleinen Stil, durch den riesigen Erfolg wird mittlerweile eine beachtliche Menge produziert. 

Die Pimientos sind eine relativ kleine Paprikasorte, nur ein paar Zentimeter groß, die sich perfekt zum Grillen und Anbraten eignet. In meinem allerengsten sozialen Umfeld wird das nahezu täglich zelebriert. Pimientos anbraten, Olivenöl und eine Prise grobes Salz darauf, fertig! Im Gemüseregal bekommt man die Pimientos deshalb auch oft als Bratpaprika angeboten. Auf der Scoville-Skala liegt ihr Schärfegrad zwischen 2.500 und 5.000 und wird daher als relativ mild wahrgenommen. 

Von Ende Mai bis Mitte Oktober werden im burgenländischen Seewinkel Pimientos von etwa 9.000 Pflanzen geerntet. Auf den Feldern von Sabine und Thomas Andert werden aber auch Erdäpfel angebaut. Für den Handel Frühkartoffel, aber es werden auch Sorten für namhafte Unternehmen angebaut, die sie dann weiterverarbeiten.

Robert Palfrader spricht mit Sabine und Thomas Andert in einem Folientunnel zwischen Pimientos-Pflanzen im Seewinkel.

Die Pimientos de Padrón werden im Folientunnel kultiviert. Eine sehr heiße Angelegenheit wie Robert Palfrader gelernt hat.

Kiste mit frisch geernteten grünen Bratpaprika aus dem Seewinkel.

Pimientos de Patrón von Seewinkler Sonnengemüse frisch von Robert, Sabine und Thomas geerntet.

Logos der Europäischen Union und der Initiative „Wir leben Land“ zur Förderung der Agrarpolitik Österreichs.

Ab ins Gemüse: Pimientos de Padrón und Frühkartoffel aus dem Seewinkel

Thomas Andert: mit Fingerspitzengefühl zur besten Qualität

Gemüsebauer Thomas Andert ist im burgenländischen St. Andrä am Zicksee zu Hause. Seinen Familienbetrieb führt er bereits in vierter Generation, gemeinsam mit seiner Frau Sabine und kultiviert auf 85 Hektar im Freiland Frühkartoffel und auf 0,7 Hektar hellgrüne Paprika und Pimientos (Brat- oder Grillpaprika) in Folientunneln. Während der letzten Jahrzehnte wuchs der Betrieb kontinuierlich.

Bei 300 Sonnentagen im burgenländischen Seewinkel fühl sich das Gemüse natürlich pudelwohl. Für seine Frühkartoffeln möchte der leidenschaftliche Gemüsebauer nur das Beste, weshalb er vor ein paar Jahren eine Lagerhalle errichtete, in der die Kartoffeln trocken gelagert werden können und warten, ausgeliefert zu werden. So lässt sich beste Qualität für das Gemüse garantieren und das schmeckt man auch.

Der Beruf des Gemüsebauers ist sehr vielseitig. Da geht es nicht nur darum Jungpflanzen zu setzen und zu ernten, sondern es muss auch sehr genau auf die Rahmenbedingungen geachtet werden.“

von Thomas Andert

Weitere Informationen zu LGV Sonnengemüse

Behind The Scenes

Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 7.

Frisch geerntete Frühkartoffeln in Kisten mit dem Aufdruck „seewinkler sonnengemüse“.

Robert Palfrader und zwei Bauern begutachten auf einem Kartoffelacker im Seewinkel die Ernte zwischen den Pflanzen.

Robert Palfrader spricht mit Sabine und Thomas Andert auf einem Gemüsefeld im Seewinkel.

Robert Palfrader und ein Kamerateam stehen mit Thomas Andert auf einem Kartoffelfeld im Seewinkel.

Robert Palfrader spricht mit Sabine und Thomas Andert auf einem Kartoffelfeld im burgenländischen Seewinkel.

Grünes Kartoffelpflanzenfeld mit mehreren weißen Blüten unter Sonnenlicht.

Robert Palfrader spricht mit dem Filmteam auf einem Pimientos-Feld im Seewinkel, im Hintergrund stehen Windräder.

Sabine und Thomas Andert ernten Frühkartoffeln auf ihrem Feld im Seewinkel.

Robert Palfrader steht mit Thomas und Sabine Andert im Folientunnel und hält eine Kiste mit grünen Pimientos de Padrón.

Grüne Pimientos de Padrón mit Blüten an einer Pflanze auf dem Feld im Seewinkel.

Robert Palfrader spricht mit Sabine und Thomas Andert im Gewächshaus zwischen Pimientos de Padrón-Pflanzen im burgenländischen Seewinkel.

Vier Personen stehen in einem Gewächshaus zwischen Pflanzen, eine Person filmt mit einer Kamera, die anderen drei unterhalten sich.

Robert Palfrader begutachtet in einem Folientunnel mit Sabine und Thomas Andert geerntete Bratpaprika aus dem Seewinkel.

Verschiedene frische Tomaten, Gurken, Zucchini und Spinatblätter liegen nebeneinander auf einer hellen Oberfläche.
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