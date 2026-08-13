„Ab ins Gemüse“ – Robert Palfrader zu Gast bei Burgenlands Bratpaprika-Bauern
Pimientos de Padrón und Frühkartoffel aus dem Seewinkel
Als Spross einer Südtiroler Bergbauern-Familie hat mein Vater sich auch in landwirtschaftlichen Angelegenheiten bestens ausgekannt, um Weisheiten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, Bescheid gewusst. Zum Beispiel: „Ab hundert Hektar kann man auch aus Liebe heiraten!“, hat er mich gelehrt. Und das obwohl – oder gerade weil - so ein durchschnittlicher Hof in Südtirol nur ca. 12 ha Betriebsfläche hat.
Was für ein Glück für Thomas Andert, dass er auf 115 ha sein Gemüse anbauen kann, aus Liebe geheiratet werden konnte und seine Frau Sabine ihn unterstützt, obwohl sie berufstätig ist. Bereits in der vierten Generation baut Familie Andert in St. Andrä im burgenländischen Seewinkel Gemüse an, seit fünf Jahren auch Pimientos de Padrón. Zuerst im kleinen Stil, durch den riesigen Erfolg wird mittlerweile eine beachtliche Menge produziert.
Die Pimientos sind eine relativ kleine Paprikasorte, nur ein paar Zentimeter groß, die sich perfekt zum Grillen und Anbraten eignet. In meinem allerengsten sozialen Umfeld wird das nahezu täglich zelebriert. Pimientos anbraten, Olivenöl und eine Prise grobes Salz darauf, fertig! Im Gemüseregal bekommt man die Pimientos deshalb auch oft als Bratpaprika angeboten. Auf der Scoville-Skala liegt ihr Schärfegrad zwischen 2.500 und 5.000 und wird daher als relativ mild wahrgenommen.
Von Ende Mai bis Mitte Oktober werden im burgenländischen Seewinkel Pimientos von etwa 9.000 Pflanzen geerntet. Auf den Feldern von Sabine und Thomas Andert werden aber auch Erdäpfel angebaut. Für den Handel Frühkartoffel, aber es werden auch Sorten für namhafte Unternehmen angebaut, die sie dann weiterverarbeiten.
Die Pimientos de Padrón werden im Folientunnel kultiviert. Eine sehr heiße Angelegenheit wie Robert Palfrader gelernt hat.
Pimientos de Patrón von Seewinkler Sonnengemüse frisch von Robert, Sabine und Thomas geerntet.
Ab ins Gemüse: Pimientos de Padrón und Frühkartoffel aus dem Seewinkel
Thomas Andert: mit Fingerspitzengefühl zur besten Qualität
Gemüsebauer Thomas Andert ist im burgenländischen St. Andrä am Zicksee zu Hause. Seinen Familienbetrieb führt er bereits in vierter Generation, gemeinsam mit seiner Frau Sabine und kultiviert auf 85 Hektar im Freiland Frühkartoffel und auf 0,7 Hektar hellgrüne Paprika und Pimientos (Brat- oder Grillpaprika) in Folientunneln. Während der letzten Jahrzehnte wuchs der Betrieb kontinuierlich.
Bei 300 Sonnentagen im burgenländischen Seewinkel fühl sich das Gemüse natürlich pudelwohl. Für seine Frühkartoffeln möchte der leidenschaftliche Gemüsebauer nur das Beste, weshalb er vor ein paar Jahren eine Lagerhalle errichtete, in der die Kartoffeln trocken gelagert werden können und warten, ausgeliefert zu werden. So lässt sich beste Qualität für das Gemüse garantieren und das schmeckt man auch.
Der Beruf des Gemüsebauers ist sehr vielseitig. Da geht es nicht nur darum Jungpflanzen zu setzen und zu ernten, sondern es muss auch sehr genau auf die Rahmenbedingungen geachtet werden.“
Behind The Scenes
Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 7.
Seine Paraderolle als Seine Majestät Robert Heinrich I. machte Robert Palfrader in „Wir sind Kaiser“ endgültig weltberühmt in ganz Österreich, wofür er gleich 2x mit der goldenen Romy ausgezeichnet wurde. Als Kabarettist steht er regelmäßig auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum – aktuell mit seinem Programm „Testament“. Film- und Fernsehproduktionen: „Echt fett“, „Braunschlag“, „Der Metzger“, „Walking on Sunshine“, „Landkrimi“, „Totenfrau“ uvam.