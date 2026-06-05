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„Ab ins Gemüse" – Robert Palfrader erntet Freiland-Mangold

Schauspieler, Kabarettist, Autor und Hobby-Gemüsegärtner Robert Palfrader ist rastlos in den besten Gemüseregionen Österreichs unterwegs um mehr über die Kultivierung der gesunden Früchte zu erfahren und berichtet alle 14 Tage von seinen Streifzügen.
06.06.2026, 00:00

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Drei Personen auf einem Feld halten Kisten mit frischem grünem Blattgemüse und tragen grüne T-Shirts und Mützen mit dem Schriftzug 'Gärtner Gemüse'

Mangold, Romanasalat und Kopfsalat aus Simmering

Die Anbaufläche ist zwar klein – nein, winzig – aber: Ich baue Salat an! In den zwei Kisten, die auf Rollen an der Hauswand stehen, wächst Rucola, Pflück- und Vogerlsalat, dazwischen Brunnenkresse, damit jeder Quadratzentimeter ausgenutzt wird. Wie gesagt: die Anbaufläche ist winzig! Der Ertrag überrascht mich deshalb jedes Mal aufs Neue, wenn ich ernte. 

Den Gedanken, die Anbaufläche wegen des großen Erfolgs zu vergrößern, hab ich selbstverständlich schon gehabt, ich fürchte aber, dass ich mich dann nicht mehr so gern, also auch nicht mehr so intensiv um den Salat kümmern würde. Denn so sind es nur ein paar wenige Handgriffe, dauert das Gießen nur ein paar Sekunden, ist alles wahnsinnig schnell erledigt. 

Das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen seltsam, aber wenn ich mehrere dieser Kisten hätte, würde sich auch etwas Entscheidendes ändern. Dadurch, dass es nur ein paar wenige Pflanzen sind, haben sie etwas Besonderes, vielleicht sogar etwas Wertvolles für mich. 

Mein Besuch in der Gärtnerei Hopf hat mich zu einem Feld mit einer meiner Lieblingsfeldfrüchte geführt: Mangold. Ich LIEBE Mangold, vor allem zu Fischgerichten. Die Textur, der Geschmack! Herrlich! Doris Hopf und ihre Schwiegertochter in spe Natalie Girms haben mich ein wenig in ihrem Betrieb herumgeführt. Die Hopfs bauen aber nicht nur Mangold an, sondern auch Romanasalat und Kopfsalat im Freiland. 

Bei der Ernte muss dann – und das hört man öfter bei Besuchen von Gemüsegärtnern – die ganze Familie helfen. Quasi das Gegenteil von dem, was ich mit meinen kleinen Kisten betreibe. Umso mehr Respekt hab ich jetzt vor der Arbeit der Gemüse-Gärtnerinnen.

Dicht bewachsenes Mangoldfeld mit kräftig grünen Blättern und roten Stielen.

Bunter Mangold bereit zum Ernten.

Drei Personen unterhalten sich auf einem Gemüsefeld bei sonnigem Wetter.

Natalie und Doris kultivieren auf einem Hektar im Freiland Mangold, Romanasalat und Kopfsalat.

Logos der Europäischen Union und der Initiative „Wir leben Land“ zur Förderung der Agrarpolitik Österreichs.

„Ab ins Gemüse": Mangold, Romanasalat und Kopfsalat aus Simmering

Woher kommt der Mangold in Simmering?

Am Rande des elften Wiener Gemeindebezirks, in Simmering, bewirtschaften Doris und Karl Hopf gemeinsam mit ihrer Familie rund 5 Hektar Fläche. Auch Schwiegertochter in spe Natalie Girms hat ihre Leidenschaft für den Gemüseanbau entdeckt. Mittlerweile ist sie auch im Betrieb tätig und bringt frische Perspektiven in den Familienbetrieb. 1 Hektar davon sind Freiland (Mangold, Romana Salat, Kopfsalat) der Rest der Fläche ist geschützt unter Glas (Paradeiser, Gurken). Was dort gedeiht, ist gelebte Familiengeschichte. 

Den Betrieb hat Karl Hopf von seinen Eltern übernommen. Schon die Großeltern waren Gemüsegärtner. Feingefühl, Hingabe und Freude an der Arbeit. Nachhaltigkeit ist bei Familie Hopf kein Schlagwort, sondern Selbstverständlichkeit – von der Jungpflanze bis zur Auslieferung. Den Mangold gibt es in vielen verschiedenen Farben, von gelb, hell- und dunkelgrün bis hin zu dunkelrot und er ist vor allem zu Fisch sehr beliebt.

Drei Personen halten Kisten mit frisch geerntetem Salat und Mangold auf einem Gemüsefeld.

Das Gärtnerei-Team Hopf: Natalie Girms (Schwiegertochter in spe), Sohn Kevin Hopf und Doris Hopf.

Weitere Informationen zu LGV Sonnengemüse

Behind The Scenes

Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 2.

Fünf Personen stehen vor einem Gewächshaus, im Vordergrund wächst Mangold auf dem Feld.

Drei Personen stehen am Rand eines Mangoldfelds und unterhalten sich bei sonnigem Wetter.

Frisch geernteter Mangold und Salat in grünen Gemüsekisten auf einem Feld.

Blick über mehrere Reihen grüner Gemüsepflanzen auf einem Feld mit Gewächshäusern im Hintergrund.

Drei Personen unterhalten sich in einem Gewächshaus vor einem Feld mit grünem Salat.

Mann mit Kamera und Kopfhörern filmt ein Salatfeld aus nächster Nähe.

Kopfsalat wächst in Reihen auf einem Feld zwischen kleinen Wildkräutern.

Mann mit Kamera kniet am Feldrand neben gestapelten Kisten mit frisch geerntetem Salat.

Drei Personen halten Kisten mit frisch geerntetem Salat auf einem Gemüsefeld.

Ein brauner Dackel sitzt auf einer grünen Wiese.

Verschiedene frische Tomaten, Gurken, Zucchini und Spinatblätter liegen nebeneinander auf einer hellen Oberfläche.
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