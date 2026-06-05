„Ab ins Gemüse" – Robert Palfrader erntet Freiland-Mangold
Mangold, Romanasalat und Kopfsalat aus Simmering
Die Anbaufläche ist zwar klein – nein, winzig – aber: Ich baue Salat an! In den zwei Kisten, die auf Rollen an der Hauswand stehen, wächst Rucola, Pflück- und Vogerlsalat, dazwischen Brunnenkresse, damit jeder Quadratzentimeter ausgenutzt wird. Wie gesagt: die Anbaufläche ist winzig! Der Ertrag überrascht mich deshalb jedes Mal aufs Neue, wenn ich ernte.
Den Gedanken, die Anbaufläche wegen des großen Erfolgs zu vergrößern, hab ich selbstverständlich schon gehabt, ich fürchte aber, dass ich mich dann nicht mehr so gern, also auch nicht mehr so intensiv um den Salat kümmern würde. Denn so sind es nur ein paar wenige Handgriffe, dauert das Gießen nur ein paar Sekunden, ist alles wahnsinnig schnell erledigt.
Das klingt wahrscheinlich jetzt ein bisschen seltsam, aber wenn ich mehrere dieser Kisten hätte, würde sich auch etwas Entscheidendes ändern. Dadurch, dass es nur ein paar wenige Pflanzen sind, haben sie etwas Besonderes, vielleicht sogar etwas Wertvolles für mich.
Mein Besuch in der Gärtnerei Hopf hat mich zu einem Feld mit einer meiner Lieblingsfeldfrüchte geführt: Mangold. Ich LIEBE Mangold, vor allem zu Fischgerichten. Die Textur, der Geschmack! Herrlich! Doris Hopf und ihre Schwiegertochter in spe Natalie Girms haben mich ein wenig in ihrem Betrieb herumgeführt. Die Hopfs bauen aber nicht nur Mangold an, sondern auch Romanasalat und Kopfsalat im Freiland.
Bei der Ernte muss dann – und das hört man öfter bei Besuchen von Gemüsegärtnern – die ganze Familie helfen. Quasi das Gegenteil von dem, was ich mit meinen kleinen Kisten betreibe. Umso mehr Respekt hab ich jetzt vor der Arbeit der Gemüse-Gärtnerinnen.
Bunter Mangold bereit zum Ernten.
Natalie und Doris kultivieren auf einem Hektar im Freiland Mangold, Romanasalat und Kopfsalat.
„Ab ins Gemüse": Mangold, Romanasalat und Kopfsalat aus Simmering
Woher kommt der Mangold in Simmering?
Am Rande des elften Wiener Gemeindebezirks, in Simmering, bewirtschaften Doris und Karl Hopf gemeinsam mit ihrer Familie rund 5 Hektar Fläche. Auch Schwiegertochter in spe Natalie Girms hat ihre Leidenschaft für den Gemüseanbau entdeckt. Mittlerweile ist sie auch im Betrieb tätig und bringt frische Perspektiven in den Familienbetrieb. 1 Hektar davon sind Freiland (Mangold, Romana Salat, Kopfsalat) der Rest der Fläche ist geschützt unter Glas (Paradeiser, Gurken). Was dort gedeiht, ist gelebte Familiengeschichte.
Den Betrieb hat Karl Hopf von seinen Eltern übernommen. Schon die Großeltern waren Gemüsegärtner. Feingefühl, Hingabe und Freude an der Arbeit. Nachhaltigkeit ist bei Familie Hopf kein Schlagwort, sondern Selbstverständlichkeit – von der Jungpflanze bis zur Auslieferung. Den Mangold gibt es in vielen verschiedenen Farben, von gelb, hell- und dunkelgrün bis hin zu dunkelrot und er ist vor allem zu Fisch sehr beliebt.
Behind The Scenes
Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 2.
Seine Paraderolle als Seine Majestät Robert Heinrich I. machte Robert Palfrader in „Wir sind Kaiser“ endgültig weltberühmt in ganz Österreich, wofür er gleich 2x mit der goldenen Romy ausgezeichnet wurde. Als Kabarettist steht er regelmäßig auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum – aktuell mit seinem Programm „Testament“. Film- und Fernsehproduktionen: „Echt fett“, „Braunschlag“, „Der Metzger“, „Walking on Sunshine“, „Landkrimi“, „Totenfrau“ uvam.