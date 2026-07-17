„Ab ins Gemüse“ – Robert Palfrader auf Spitzpaprika-Exkursion
Spitzpaprika aus dem Seewinkel
Grundsätzlich ist es natürlich nicht gut, wenig zu wissen. Aber einen Vorteil hat es: man kann beziehungsweise darf jeden Tag etwas lernen. Und so peinlich das für mich sein muss, hab ich erst vor drei Jahren gelernt, dass es so etwas wie Spitzpaprika gibt. Mir war nicht klar, wie groß der Unterschied zum Blockpaprika ist, wie sehr die beiden einander auch geschmacklich unterscheiden.
Ein lieber Freund von mir hat für uns gekocht und eine großartige Sauce zubereitet. Er hat mir sogar das kleine Geheimnis verraten, was diese Sauce so wunderbar macht: Er entsaftet Spitzpaprika und macht die Paradeisersauce dadurch feiner. Seitdem seh ich den Spitzpaprika mit anderen Augen. Vielleicht hab ich mich gerade deswegen auf den Besuch bei Michael Unger in Pamhagen im burgenländischen Seewinkel gefreut. Ein leidenschaftlicher Gemüsebauer, der den Betrieb 2019 von seinem Vater übernommen hat. Michael ist spezialisiert auf Spitzpaprika und von Experten lerne ich doppelt gerne.
Ich habe vor meinem Besuch bei Michael zum Beispiel keinen blassen Schimmer gehabt, dass ein grüner Paprika eigentlich ein unreifer Paprika ist, mehr Bitterstoffe hat. Reif ist er erst dann, wenn er gelb, rot oder orange ist. Oder, dass ein „farbiger“ Paprika weit mehr Vitamin C enthält als ein grüner. Und hat er einmal eine Farbe angenommen, wechselt er sie auch nicht mehr. Außer man vergisst ihn ein paar Monate im hintersten Eck des Kühlschranks. Fragen Sie mich bitte nicht, woher ich das weiß. Michaels Paprika sind hingegen frisch! Innerhalb von nur 24 Stunden können Sie einen Spitzpaprika aus seinem Betrieb auf Ihrem Teller haben.
Spitzpaprika beim Umfärben von Grün über Braun zu Rot.
Spitzpaprika sind dünnwandig, dadurch konzentrieren sich Süße und Aroma viel intensiver im Fruchtfleisch. Und wieder etwas gelernt.
„Ab ins Gemüse": Spritzpaprika aus dem Seewinkel
Woher kommen die Spitzpaprika aus dem Seewinkel?
Know-how und Leidenschaft
Im burgenländischen Seewinkel in Pamhagen ist unser sympathischer Paprikaexperte Michael Unger zu Hause. Den knapp 6 Hektar großen Familienbetrieb übernahm er 2019 von seinem Vater und führt ihn heute in zweiter Generation. Bei Michael Unger geht es bunt zu: Er kultiviert bunte (rot, gelb, orange) Blockpaprika, rote und gelbe Spitzpaprika und Chilis im geschützten Anbau. Letztere in einem Gewächshaus im Marchfeld (Neu-Oberhausen bei Groß-Enzersdorf).
Seine große Leidenschaft gilt dem Spitzpaprika
Als hingebungsvoller Spitzpaprika-Bauer ist ihm die händische Pflege ein besonderes Anliegen, denn „Fehler merkt man oft erst nach drei oder vier Wochen“, sagt der erfahrene Gemüsebauer. Nur durch die ständige Obhut der Pflanzen ist eine ideale Kultur möglich, dazu gehört auch das passende Klima. Mit durchschnittlich 300 Sonnentagen im Jahr gehört der Seewinkel östlich des Neusiedlersees zu den sonnenreichsten Regionen Österreichs. Wärme, Pflege, Know-how – Michael Unger weiß genau, was Spitzpaprika zur aromatischen Vollendung reifen lässt.
Einzigartiges Aroma und herrliche Süße
Der Spitzpaprika ist dünnwandig, hat eine zarte Haut und dadurch konzentrieren sich die herrliche Süße und das fantastische Aroma viel intensiver im Fruchtfleisch. Tipp: einfach wie bei einem Apfel abbeißen und genießen! Durch den frischen, vollen und süßen Geschmack eignet sich der Spitzpaprika hervorragend zu einer Vielzahl an Gerichten wie Grillsaucen, Grillgemüse, feine Paprikasuppe aber auch gefüllt mit Reis, Faschiertem oder Couscous schmeckt er einfach köstlich!
Bei der händischen Ernte und Kulturpflege helfen alle mit. Neben seiner Familie hat er auch ein cooles Team an seiner Seite, die ihn in seinem Betrieb unterstützen. Die Handarbeit ist nicht nur zeitintensiv, sondern benötigt viel Geduld und die Kulturen benötigen ständige Betreuung und Kontrollen.
Behind The Scenes
Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 5.
Seine Paraderolle als Seine Majestät Robert Heinrich I. machte Robert Palfrader in „Wir sind Kaiser“ endgültig weltberühmt in ganz Österreich, wofür er gleich 2x mit der goldenen Romy ausgezeichnet wurde. Als Kabarettist steht er regelmäßig auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum – aktuell mit seinem Programm „Testament“. Film- und Fernsehproduktionen: „Echt fett“, „Braunschlag“, „Der Metzger“, „Walking on Sunshine“, „Landkrimi“, „Totenfrau“ uvam.