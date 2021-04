Gegensätze: Ein Sommer zwischen Libelle und Wal

Der Name „Libelle“ kommt dabei nicht von ungefähr. So erinnert die Umsetzung durchaus an das Insekt: Dessen Beine sind ebenfalls lang und schräg. Die Ringe, die von der Künstlerin Brigitte Kowanz designt wurden, und auch der bewusst eingesetzte Grauschleier über die geschwungenen Glaswände – realisiert von der Künstlerin Eva Schlegel – haben ebenfalls Ähnlichkeit mit dem Insekt. Doch es ging den Architekten in erster Linie nicht darum, die Abbildung einer Libelle auf das Dach zu bauen. „Es ging um die Assoziation des Leichten und Durchsichtigen“, so Laurids Ortner. Ab Mai kann man sich von der außergewöhnlichen Atmosphäre bereichern lassen.