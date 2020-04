Gebäudereiniger: Ihre Arbeit ist lebensnotwendig

Auch in so schwierigen Zeiten wie jetzt geht man ganz selbstverständlich davon aus, dass im öffentlichen Raum alles sauber ist. Wir gehen in den Supermarkt, der Boden ist blitzblank, auch in der Apotheke. Oder der Operationssaal, der keimfrei gemacht wird. In normalen Zeiten ebenso die Schulen, die Unis, die Büros ... Für uns in Österreich ein Standard, den wir als selbstverständlich erachten. 53.000 Reinigungskräfte sind österreichweit dafür verantwortlich. Sie arbeiten meist dann, wenn die anderen zu Hause sind und Feierabend machen – ein persönliches Danke hören sie daher nur selten.