Für Superheldinnen ohne Umhang: 10 Geschenkideen zum Muttertag

Kuscheldecke mit Armen

Auf das Sofa, fertig, los! Popcorn in die Mikrowelle, Lieblingsfilm auswählen und zusammen kuscheln. Für all jene Tage, an denen ihr nicht beisammen sein könnt, schenkt eurer Super-Mama doch eine spürbar weiche Umarmung. Diese Kuscheldecke mit integrierten Ärmeln ist passt sich dem Körper an, ist bequem, kuschelig und hält jeder Umdrehung stand. Die Tagesdecke ist zu einem UVP von ca 30 Euro in verschiedenen Farben erhältlich.

Hier könnt ihr sie bei Amazon bestellen.*