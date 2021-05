Frühlingsshoppen im Designer Outlet Parndorf: Neueröffnungen & brandneue Shopkonzepte

Tommy Hilfiger Flagship Store: Auf vergrößerter Fläche mit einzigartigem Shop-Konzept

Shoppingerlebnis wird bei Tommy Hilfiger großgeschrieben. Der unverwechselbare Look von Tommy Hilfiger steht ganz im Zeichen des amerikanischen College-Stils mit klassischer Note. Von Pullover, Hemden, Hosen, Kleider und Accessoires – im neuen, vergrößerten Store im Designer Outlet Parndorf sind frische Looks für Männer und Frauen garantiert. Der Concept Store in neuem Glanz lädt zum Shoppen und Verweilen ein und besticht nicht nur mit tollen Kollektionen, sondern auch mit einem eigenen „In-Store“-Café“. Eine Kombination aus Markenstore und Tommy’s Coffee bietet eine besondere Shoppingexperience für alle Besucher.