Frühlingsaktion: Quality Living am Fuße des Kahlenbergs

Dazu zählen neben den Eichendielenböden mit Fußbodenheizung auch besonders edle Feinsteinzeugfliesen in den Nassbereichen und großzügige Fensterflächen, die den Blick auf die umliegenden Weinberge freigeben. Modernste Smart-Home-Technologie, Videosprechanlagen und Home Delivery Boxen, wo Paketlieferungen sicher und bequem auch in Ihrer Abwesenheit möglich sind, sorgen für zusätzlichen Komfort. Bequem ist aber auch die hauseigene Tiefgarage mit teilweise direkten Aufzugsfahrten in die Wohnungen.