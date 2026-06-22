LAUFEN CLEANET Dusch-WCs Frische neu definiert

Mit dem Sommer zieht Leichtigkeit in den Alltag ein. Die warmen Temperaturen und aktiven Tage erhöhen auch das Bedürfnis nach Frische und Wohlbefinden im eigenen Zuhause. Dusch-WCs liegen dabei voll im Trend: Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Intimreinigung mit purem Wasser als zeitgemäßen Hygienestandard. Ein CLEANET Dusch-WC kombiniert ein klassisches WC mit einer integrierten Reinigungsdusche – für ein spürbar neues Frischegefühl, das besonders an warmen Sommertagen überzeugt.

LAUFEN SMARTCONTROL: Kann über die Fernbedienung auf bis zu fünf Profile eingestellt werden oder über die LAUFEN Smart Control App vollständig individualisiert werden.

Vielfalt für individuelle Ansprüche

LAUFEN bietet eine breite Auswahl an CLEANET Dusch-WCs, die sich flexibel an unterschiedliche Wohnsituationen und persönliche Komfortwünsche anpassen. Ob im Familienbad, im Gäste-WC oder bei einer Renovierung – die Modelle integrieren sich harmonisch in verschiedenste Badezimmer. CLEANET MEDA und CLEANET PRO X zeigen beispielhaft, wie modernes Design und durchdachte Technologie zusammenwirken und tägliche Hygiene auf ein neues Niveau heben. Je nach Ausführung lassen sich Druck, Temperatur und Position individuell einstellen und so perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ein beheizbarer Sitz sowie ein effizienter Warmluftföhn sorgen zusätzlich für ein angenehmes, komfortables Gefühl.

Darüber hinaus ist mit CLEANET SIT auch eine flexible Sitzlösung für eine einfache Renovierung möglich: Die universelle Form wurde so konzipiert, dass sie auf viele bestehende Keramik-WCs passt und somit eine komfortable Nachrüstung am Bestands-WC ermöglicht.