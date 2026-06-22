LAUFEN CLEANET Dusch-WCs Frische neu definiert
Mehr als ein WC: Ein Upgrade für Ihre tägliche Hygiene
Mit dem Sommer zieht Leichtigkeit in den Alltag ein. Die warmen Temperaturen und aktiven Tage erhöhen auch das Bedürfnis nach Frische und Wohlbefinden im eigenen Zuhause. Dusch-WCs liegen dabei voll im Trend: Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Intimreinigung mit purem Wasser als zeitgemäßen Hygienestandard. Ein CLEANET Dusch-WC kombiniert ein klassisches WC mit einer integrierten Reinigungsdusche – für ein spürbar neues Frischegefühl, das besonders an warmen Sommertagen überzeugt.
Vielfalt für individuelle Ansprüche
LAUFEN bietet eine breite Auswahl an CLEANET Dusch-WCs, die sich flexibel an unterschiedliche Wohnsituationen und persönliche Komfortwünsche anpassen. Ob im Familienbad, im Gäste-WC oder bei einer Renovierung – die Modelle integrieren sich harmonisch in verschiedenste Badezimmer. CLEANET MEDA und CLEANET PRO X zeigen beispielhaft, wie modernes Design und durchdachte Technologie zusammenwirken und tägliche Hygiene auf ein neues Niveau heben. Je nach Ausführung lassen sich Druck, Temperatur und Position individuell einstellen und so perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Ein beheizbarer Sitz sowie ein effizienter Warmluftföhn sorgen zusätzlich für ein angenehmes, komfortables Gefühl.
Darüber hinaus ist mit CLEANET SIT auch eine flexible Sitzlösung für eine einfache Renovierung möglich: Die universelle Form wurde so konzipiert, dass sie auf viele bestehende Keramik-WCs passt und somit eine komfortable Nachrüstung am Bestands-WC ermöglicht.
Hygiene neu definiert
Das durchdachte Hygienekonzept von LAUFEN unterstützt dauerhafte Sauberkeit mit minimalem Aufwand. Selbstreinigende Düsen sorgen nach jeder Nutzung für hygienische Frische und erfüllen hohe Ansprüche an Reinheit und Sicherheit.
So werden CLEANET Dusch-WCs von LAUFEN zu einem festen Bestandteil moderner Badezimmer – technisch ausgereift, klar im Design und konsequent auf Hygiene und Alltagstauglichkeit ausgerichtet. Sie bieten nicht nur Komfort, sondern ein spürbares Plus an Lebensqualität im täglichen Gebrauch.
Dusch-WC-Komfort live erleben
Im LAUFEN space Wien entdecken Sie die Dusch-WC-Vielfalt von LAUFEN hautnah – vom kompakten Modell bis zur High-End-Lösung. Unsere Expert:innen beraten Sie persönlich vor Ort.
LAUFEN space Wien
Salzgries 21
1010 Wien
M: +43 664 245 1817, T: +43 1 890 1343
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