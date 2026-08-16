Herbstzeit in Kitzbühel

Inmitten der Tiroler Alpen liegt Kitzbühel – eine 750 Jahre alte Stadt, die Natur, Bewegung und Genuss auf eine einzigartige Weise verbindet. Die Region Kitzbühel begeistert mit sanften Grasbergen, bunt gefärbten Mischwäldern und leicht zugänglichen Panoramablicken. Von gemütlichen Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Gipfel- und Bergtouren – mit über 1.000 km Wanderwegen zählt Kitzbühel zu den vielseitigsten Wanderregionen Tirols. Die mit dem Europäischen Wandergütesiegel ausgezeichneten Leitwege sowie die Wanderdörfer Aurach und Jochberg bieten beste Voraussetzungen für unvergessliche Bergerlebnisse. Für besondere Genussmomente sorgen die Kulinarische Höhenwanderung sowie ein Frühstück auf der Berghütte. Beide Erlebnisse können Sie bequem unter erlebnis.kitzbuehel.com buchen. Freuen Sie sich auf regionale Spezialitäten, die mit beeindruckenden Ausblicken serviert werden. Nutzen Sie außerdem die Möglichkeit, an geführten Wanderungen teilzunehmen und die Region gemeinsam mit erfahrenen Wanderführerinnen zu entdecken.

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Die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in Kitzbühel machen den Herbst zu einer besonderen Zeit. Leihen Sie sich ein Bike aus und erkunden Sie die Abwechslungsreichen Bike Trails inkl. dem neu eröffneten Kirchberg Trail, dem längsten Trail Tirols. Golfliebhaber erwartet mit vier erstklassigen Golfplätzen in Kitzbühel ein wahres Paradies. Ein Tipp ist der Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, der im Mai 2026 Austragungsort eines Turniers der DP World Tour war. Erstklassige Bedingungen für den perfekten Abschlag sind hier garantiert.

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Kitzbühel begeistert das ganze Jahr über mit abwechslungsreichen Veranstaltungen. Ob Sport, Kultur oder Kulinarik – es ist für jeden etwas dabei. KITZ Kulinarik lädt vom 27. Bis 29. August 2026 mit heimischen Betrieben zum Verkosten und Verweilen ein. Vom 8. bis 11. Oktober 2026 begeistert ein weiteres Kulinarik Format KITZ Kulinarik x Piemont mit Kitzbüheler Spezialitäten, gepaart mit Produkten aus dem Piemont.

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