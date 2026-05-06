Schönster Platz Österreichs: Der Charme der Mariazellerbahn
Das Wochenende steht kurz bevor, die Wetterprognose verspricht angenehm frühlingshafte Temperaturen und Sie sind noch gänzlich planlos? Dann haben wir ein ganz besonderes Vorhaben für Sie: Entdecken Sie den auf Schienen betriebenen schönsten Platz Österreichs und suchen Sie sich eines der fünf schönsten Ausflugsziele entlang der Strecke der Mariazellerbahn für Ihren Wochenendausflug aus.
Warum ist die Rede vom "schönsten Platz Österreichs", fragen Sie sich? In der großen ORF Hauptabendshow „9 Plätze – 9 Schätze“ vom 25. Oktober 2025 konnte sich die Mariazellerbahn erfolgreich gegen ihre acht Mitbewerber aus den anderen Bundesländern durchsetzen – und das zurecht. Auf einer Strecke von 84 Kilometern verbindet das Bahnjuwel die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell und tuckert dabei durch das malerische Dirndltal und das imposante Ötscher-Reich.
Die Strecke wurde 1907 offiziell eröffnet und bereits 1911 vollständig elektrifiziert. Die Mariazellerbahn verkehrt auf einer Spurweite von 760 Millimeter (=bosnische Spurweite) und gilt als die älteste elektrische Schmalspur-Gebirgsbahn der Welt.
Ein niederösterreichisches Kulturgut auf Schiene
Die zwei Gesichter der Mariazellerbahn
Der Abschnitt zwischen St. Pölten und Laubenbachmühle wird als „Talstrecke“ bezeichnet, ab Laubenbachmühle führt die „Bergstrecke“ nach Mariazell. Gerade die Bergstrecke gilt mit ihren engen Bögen, Tunneln und Viadukten als Meisterwerk der Ingenieurskunst des frühen 20. Jahrhunderts.
- Im Jahr 2018 wurde die Mariazellerbahn von den Kund:innen zur besten Regionalbahn Österreichs gewählt.
- 2019 hat die britische Tageszeitung „The Guardian“ die Schmalspurbahn unter die zehn schönsten Eisenbahnstrecken Europas gereiht.
- 773.300 Fahrgäste transportierte die Mariazellerbahn im Jahr 2025.
Die 5 schönsten Ausflugsziele entlang der Mariazellerbahn
Die Strecke der Mariazellerbahn bietet von St. Pölten bis Mariazell viele Ausflugsmöglichkeiten für Familien, Freizeitsportler:innen, Eisenbahnfans oder Kulturinteressierte. Mit dem kostenlosen Hearonymus Audioguide wird Ihr Ausflug zu einem besonders informativen Erlebnis.
Klicken Sie sich durch die 5 schönsten Ausflugsziele:
1. Planetenweg und Trefflingfall
Mariazellerbahn-Ausstiegstelle: Puchenstuben
Nach einer rund 1,5-stündigen Fahrt mit der Mariazellerbahn erreichen Sie Puchenstuben – auch genannt: Planetendorf. Der Name kommt nicht von ungefähr: Auf dem 4,5 Kilometer langen Planetenweg durchwandern Sie unser Sonnensystem im Maßstab 1:1 Milliarde. Von der Sonne bei der Sternenwarte Klauser bis zum fernen Neptun am Naturpark-Eingang Sulzbichl erleben Sie in etwa 1,5 Stunden die gewaltigen Dimensionen des Weltalls auf spielerische Art und Weise. Der Planetenweg führt zum Naturpark-Eingang Sulzbichl und von dort geht es entweder zu Fuß wieder retour oder mit dem Naturpark Shuttle-Wanderbus.
Nach der Planetenwanderung lohnt es sich noch 30 Gehminuten weiter zum nächsten Naturschauspiel zu spazieren. Der Trefflingfall ist mit 120 Metern Niederösterreichs höchster Wasserfall und ist im Frühling besonders sehenswert. Stärken können Sie sich im Anschluss im Gasthaus Trefflingtalerhaus oder im Restaurant Hallerhof, bevor Sie mit der Mariazellerbahn entspannt zurückfahren.
Unser Tipp: Bleiben Sie bis zum Abend! Puchenstuben gehört zu den wenigen Orten Europas mit extrem geringer Lichtverschmutzung, das heißt, man sieht die Milchstraße völlig ungetrübt. Ein besonderes Highlight erwartet Sie in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2026, wenn der alljährliche Höhepunkt der Perseiden-Sternschnuppen den Himmel erstrahlen lässt.
2. Ötschergräben
Mariazellerbahn-Ausstiegstelle: Wienerbruck-Josefsberg (Naturparkzentrum Ötscher-Basis)
Wer glaubt, für atemberaubende Schluchten und tosende Wasserfälle in die Ferne reisen zu müssen, kennt die Ötschergräben noch nicht. Nicht umsonst trägt dieses Naturjuwel den liebevollen Beinamen „Grand Canyon Österreichs". Hier, im Herzen des Naturparks Ötscher-Tormäuer, hat der Ötscherbach über Jahrtausende eine Landschaft geschaffen, die Besucher:innen ins Staunen versetzt. Die gut befestigten Wanderwege führen vorbei an schroffen Felswänden zu drei spektakulären Wasserfällen – dem Lassingfall, dem Mirafall und dem Schleierfall – mit Fallhöhen von bis zu 90 Metern. Start und Ziel der Wanderung ist die Lassingfallstubn in Wienerbruck bzw. die Erlaufstausee-Schenke in Mitterbach. Unterwegs lädt die urige Jausenstation „Ötscherhias" zur wohlverdienten Stärkung ein.
Unser Tipp: Auch die weniger bekannten Hinteren Tormäuer begeistern mit eindrucksvollen Felsformationen und authentischem Naturerlebnis abseits der Hauptrouten.
3. Gemeindealpe Mitterbach und Abfahrt mit den Mountaincarts
Mariazellerbahn-Ausstiegstelle: Mitterbach
Sie haben die Wahl: Entweder Sie wandern selbst auf die Gemeindealpe oder Sie fahren mit der Sesselbahn bequem auf 1.626 Meter Seehöhe, wo ein atemberaubender 360-Grad-Rundumblick über das Mostviertel und die steirische Bergwelt auf Sie wartet. Am Gipfel lädt das Bergrestaurant Terzerhaus mit regionalen Schmankerln und einer atemberaubenden Panoramaterrasse ein.
Familien-Tipp: Während Sie den Ausblick von der Panoramaterrasse in Ruhe genießen, toben sich die Kids am Erlebnis-Kletterspielplatz aus. Der ideale Zwischenstopp, bevor Sie gemeinsam den kinderwagentauglichen Panoramarundweg erkunden.
Das absolute Highlight bei diesem Ausflug? Die rasante Abfahrt mit den Mountaincarts! Über 4,6 Kilometer geht es von der Mittelstation über die weltweit größte Mountaincart-Flotte ins Tal. Für Rätselfans ab 14 Jahren lädt der seit Sommer 2025 eröffnete Escape Trail „Das Geheimnis der Gemeindealpe" zu einem interaktiven Erlebnis voller kniffliger Aufgaben ein.
4. Erlaufsee
Mariazellerbahn-Ausstiegstelle: Mitterbach
Der türkisblaue und glasklare Erlaufsee, unweit von Mitterbach entfernt, liegt der Gemeindealpe und steirischen Bürgeralpe zu Füßen. Mit Liegewiese und Kiesstrand ist der malerische Bergsee ein sommerliches Mekka zum Baden, Schwimmen und Planschen. Taucher:innen kommen in dem bis zu 38 Meter tiefen Gewässer ebenfalls auf ihre Kosten und können sich auf eine klare Sicht sowie spannende Unterwasserwelt freuen.
Dazu gilt der Erlaufsee als beliebtes Wander-Ausflugsziel inmitten des Mostviertels. Für naturnahen Urlaub direkt am Erlaufsee bieten sich ein Campingplatz am Ufer sowie Appartements, Gasthäuser und Ferien-Bauernhöfe in Mitterbach an. Nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst lässt sich die Natur bei einer Erlaufsee-Umrundung genießen.
5. Basilika Mariazell
Mariazellerbahn-Ausstiegstelle: Mariazell (Endstation)
Ein Bauwerk, das seit über 860 Jahren eines der bedeutendsten Wallfahrtsstätten Europas und jährlicher Anziehungspunkt tausender Pilger:innen ist: die Basilika Mariazell. Von der gotischen Kirche über die barocken Erweiterungen des berühmten Stiftsbaumeisters Domenico Sciassia bis zur umfassenden Neugestaltung durch Architekt Wolfgang Feyferlik – die Basilika blickt auf eine bewegte und spannende Entwicklung zurück.
Die umfassende Restaurierung zwischen 1992 und 2007 hat dem Innenraum neue Leuchtkraft verliehen. Heute prägen ein moderner Zelebrationsaltar, vier eindrucksvolle Orgeln und eine fein abgestimmte Architektur das Gesamtbild. So entsteht eine besondere Atmosphäre, in der sich Geschichte und Gegenwart ganz natürlich miteinander verbinden.
Unser Tipp: Wenn Sie einen Ausflug nach Mariazell machen, statten Sie der Original Pirker Lebzelterei einen Besuch ab und verwöhnen Sie sich mit den süßen Köstlichkeiten des Traditionsbetriebes.
Die Strecke und Haltestellen der Mariazellerbahn
Die Mariazellerbahn: ein Erlebnis für Groß & Klein
Auch Pendler:innen und Schüler:innen nutzen die Mariazellerbahn gerne und oft. Mit der Himmelstreppe ist ein modernes öffentliches Verkehrsmittel mit besonders hohem Fahrgastkomfort unterwegs. Gleichzeitig bewahren die liebevoll aufgearbeiteten nostalgischen Loks und Waggons des Erlebniszugs Ötscherbär, der in der Sommersaison und im Advent verkehrt, die lange Vergangenheit der Mariazellerbahn und bietet Familien ein tolles Programm während der Zugfahrt.
Ebenso beliebt: Die Panoramawagen, die ebenso in der Sommersaison von Mai bis November und im Advent fahren, bieten darüber hinaus ein exklusives und kulinarisches Bahnerlebnis. Eine Reise wie anno dazumal ermöglicht darüber hinaus die Nostalgie-Damplok, gezogen von der Dampflok Mh.6 (Baujahr 1908), die noch heute an ausgewählten Sonntagen Fahrgäste von St. Pölten nach Mariazell chauffiert.
Ein exklusives Bahnerlebnis mit Kulinarik bietet der Panoramawagen von Mai bis November und im Advent.
Der Nostalgie-Dampfzug erhält pure Bahnromantik wie vor über 100 Jahren.
Fazit
„Österreichs schönster Platz“, die Mariazellerbahn, bietet zu jeder Jahreszeit ein vielfältiges Ausflugserlebnis. Entlang der historischen, seit 1911 elektrifizierten Strecke, locken wunderschöne Ausflugsziele wie zum Beispiel die Ötschergräben, auch bekannt als „Grand Canyon Österreichs“ und die Gemeindealpe Mitterbach, die im Sommer mit Mountaincarts für die Talfahrt und dem neuen Escape Trail Spiel sowie im Winter mit Niederösterreichs steilster Naturpiste Spaß und Action garantiert.
Für Ihre Fahrt haben Sie die Wahl zwischen der modernen Himmelstreppe, dem Panoramawagen oder Nostalgie-Angeboten wie dem Ötscherbär und der Dampflok. Lust auf eine Fahrt auf einer der schönsten Eisenbahnstrecken Europas? Dann planen Sie am besten gleich jetzt Ihren Ausflug mit der Mariazellerbahn.