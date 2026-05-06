Schönster Platz Österreichs: Der Charme der Mariazellerbahn

1. Planetenweg und Trefflingfall

Mariazellerbahn-Ausstiegstelle: Puchenstuben

Nach einer rund 1,5-stündigen Fahrt mit der Mariazellerbahn erreichen Sie Puchenstuben – auch genannt: Planetendorf. Der Name kommt nicht von ungefähr: Auf dem 4,5 Kilometer langen Planetenweg durchwandern Sie unser Sonnensystem im Maßstab 1:1 Milliarde. Von der Sonne bei der Sternenwarte Klauser bis zum fernen Neptun am Naturpark-Eingang Sulzbichl erleben Sie in etwa 1,5 Stunden die gewaltigen Dimensionen des Weltalls auf spielerische Art und Weise. Der Planetenweg führt zum Naturpark-Eingang Sulzbichl und von dort geht es entweder zu Fuß wieder retour oder mit dem Naturpark Shuttle-Wanderbus.

Nach der Planetenwanderung lohnt es sich noch 30 Gehminuten weiter zum nächsten Naturschauspiel zu spazieren. Der Trefflingfall ist mit 120 Metern Niederösterreichs höchster Wasserfall und ist im Frühling besonders sehenswert. Stärken können Sie sich im Anschluss im Gasthaus Trefflingtalerhaus oder im Restaurant Hallerhof, bevor Sie mit der Mariazellerbahn entspannt zurückfahren.

Unser Tipp: Bleiben Sie bis zum Abend! Puchenstuben gehört zu den wenigen Orten Europas mit extrem geringer Lichtverschmutzung, das heißt, man sieht die Milchstraße völlig ungetrübt. Ein besonderes Highlight erwartet Sie in der Nacht vom 12. auf den 13. August 2026, wenn der alljährliche Höhepunkt der Perseiden-Sternschnuppen den Himmel erstrahlen lässt.