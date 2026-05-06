Kennen Sie das? Sie planen einen Familienausflug und ernten von Ihren Teenager:innen nur genervtes Augenrollen. Was tun in so einem Fall? Am besten unternehmen Sie eine Aktivität, bei der niemand "peinlich" sein kann, weil alle gleichermaßen gefordert sind. Unser Tipp: ein Ausflug zum Mountain Escape Trail auf die Gemeindealpe Mitterbach. Unter dem Namen „Das Geheimnis der Gemeindealpe" wird die Natur in ein riesiges Escape Game unter freiem Himmel verwandelt und verbindet Wanderfreuden mit Rätselspaß.

Wo Wandern zum Krimi wird: Worum geht's? Die Story klingt mystisch: Ihr Freund Felix ist spurlos verschwunden. Seine letzte Nachricht? Eine kryptische Sprachnachricht, die mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Felix hat das Erbe seines Großonkels Meinrad angetreten – ein Häuschen voller merkwürdiger Aufzeichnungen und Dinge. Der auch als „UFO Onkel" bekannte Meinrad hat offenbar ein tiefes Geheimnis gehütet. Kurz vor seinem Verschwinden lernt Felix Mara kennen, die gerade ihren Urlaub in Mitterbach verbringt. Gemeinsam begeben sie sich auf die Spuren von Meinrads Mysterium. Seitdem gilt Felix als vermisst. Jetzt sind Sie dran: Ausgestattet mit einem Spiele-Rucksack voller Hinweise, Schlösser und Überraschungen machen Sie sich auf den Weg. Das Spiel startet mit einer Videobotschaft und ab dann heißt es: Augen auf, Köpfchen einschalten und gemeinsam tüfteln!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖVOG / Stambera Der Spiele-Rucksack enthält alles, was Sie für Ihre Mission brauchen.

Nicht nur wandern, sondern rätseln Der Mountain Escape Trail ist alles andere als eine gewöhnliche Wanderung, bei der Langeweile aufkommt. Auf etwa drei Kilometern zwischen der Mittel- und Bergstation der Gemeindealpe geht es darum, Hinweise zu kombinieren und Schritt für Schritt der Wahrheit näherzukommen. Die reine Gehzeit von der Mittel- zur Bergstation beträgt in etwa 1,5 Stunden, rechnen Sie aber beim Escape Trail lieber mit 4,5 bis 6 Stunden bis das Rätsel gelöst ist. Übrigens: Gute Wanderschuhe sind Pflicht! Bei rund 350 Höhenmetern und einigen steilen Passagen entlang des Trails sollten Sie trittsicher sein. Teilnehmen dürfen alle wander- und rätselfreudigen Abenteurer:innen ab 14 Jahren und Gruppen zwischen zwei und acht Personen sind willkommen.

🎒 Unbedingt mitzubringen ist: ein Smartphone mit vollem Akku und Internetverbindung

festes Schuhwerk und Wanderbekleidung

Snacks & Getränke (nach Bedarf)

Hinweis: Eine Person muss den Spiele-Rucksack tragen!

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖVOG / Stambera Von der Talstation zur Mittelstation, dann geht's los: Planen Sie etwa 4,5 bis 6 Stunden für das komplette Abenteuer ein.

Der perfekte Wochenendausflug: So gelingt der Mountain Escape Trail Zunächst finden Sie sich an der Talstation der Gemeindealpe Mitterbach ein, holen den Spiele-Rucksack ab und nach einer kurzen Fahrt mit der Sesselbahn von der Talstation bis zur Mittelstation der Gemeindealpe startet dort das Rätselabenteuer pünktlich zur gebuchten Startzeit (09:00, 09:45, 10:30 oder 11:15 Uhr). Mitzubringen ist außerdem ein voll aufgeladenes Smartphone mit guter Internetverbindung, denn darüber erhalten Sie Sprachnachrichten und Videobotschaften, die als wichtige Hinweise dienen, um das Rätsel zu lösen.

Tipp: Vor lauter Knobeln kann man die Zeit schon mal vergessen, doch behalten Sie die Uhrzeit gut im Blick. Die letzte Talfahrt geht um 16:30 Uhr (ab Ende Oktober bereits um 15:30 Uhr), also planen Sie Ihre Zeit gut ein. Nach erfolgreicher Mission geben Sie Ihren Rucksack an der Talstation wieder ab und erhalten Ihre hinterlegte Kaution (50 Euro) zurück.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖVOG / Stambera Nach dem Rätseln kommt die Belohnung: Eine rasante Mountaincart-Abfahrt macht den Tag perfekt.

Das große Finale: Die Talfahrt mit den Mountaincarts Für all diejenigen, die nach dem Mountain Escape Trail noch nicht genug von Action haben und weder zu Fuß den Abstieg wagen, noch mit der Sesselbahn wieder hinunterfahren möchten, dem empfehlen wir die Talfahrt mit den Mountaincarts. Kurven Sie über Schotterstraßen und durch schattige Waldpassagen über 4,6 Kilometer den Berg hinab und genießen Sie den Fahrtwind und das Gefühl von Unbeschwertheit dabei. Sie werden es nicht bereuen – versprochen! Auch wir sind schon mal mit den Mountaincarts die Gemeindealpe hinab gedüst und können sagen: „Der Fahrspaß war viel zu schnell vorbei, aber der Grinser im Gesicht blieb uns noch den gesamten Tag erhalten.“ Lesen Sie hier mehr dazu:

Hinweis: Kleinkinder unter 4 Jahren dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit den Mountaincarts fahren. Kinder zwischen 4 und 8 Jahren fahren gratis gemeinsam mit einem Erwachsenen. Ab 8 Jahren UND einer Mindestgröße von 140 cm dürfen Kinder selber ein Moutaincart lenken. Ein Helm ist Pflicht, diesen können Sie sich natürlich gratis ausleihen!

⏱️Der Ablauf auf einen Blick Start bei der Talstation der Gemeindealpe Mitterbach (Kassa)

Erhalt des Spiele-Rucksacks und Entrichtung der Kaution.

Erhalt des Spiele-Rucksacks und Entrichtung der Kaution. Fahrt mit der Sesselbahn bis zur Mittelstation

Ein Aufstieg zu Fuß ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Der gebuchte Spielzeit-Beginn ist unbedingt einzuhalten.

Ein Aufstieg zu Fuß ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Der gebuchte Spielzeit-Beginn ist unbedingt einzuhalten. Wandern und Rätseln entlang des Escape Trails bis zur Bergstation

Teamwork makes the dream work: Enthüllt gemeinsam das „Geheimnis der Gemeindealpe“.

Teamwork makes the dream work: Enthüllt gemeinsam das „Geheimnis der Gemeindealpe“. Abstieg zu Fuß oder Talfahrt mit der Sesselbahn bzw. mit den Mountaincarts

Ab der Mittelstation haben Sie die Möglichkeit, mit den Mountaincarts die Gemeindealpe hinab zu düsen.

Ab der Mittelstation haben Sie die Möglichkeit, mit den Mountaincarts die Gemeindealpe hinab zu düsen. Rückgabe an der Talstation

Rückgabequittung vorzeigen & Kaution zurückerhalten

Hinweis: letzte Talfahrt um 16:30 Uhr | ab 25.10.2026 um15:30 Uhr

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NÖVOG / Stambera Escape Game meets Bergwanderung: Nirgendwo sonst lösen Sie Rätsel mit dieser Kulisse.

Warum der Mountain Escape Trail so einzigartig ist Es gibt zahlreiche Escape Rooms in der Stadt, klar, das ist nichts Neues mehr. Aber wo sonst können Sie ein Outdoor Rätsel mit einem derartig wunderschönen Panoramablick lösen? Der Mountain Escape Trail verbindet das Beste aus zwei Welten: die Bewegung und frische Luft beim Wandern mit dem Nervenkitzel eines packenden Krimis. Wetten, dass dieser Bergausflug auch Ihre Kinder und Jugendlichen begeistern wird?! Und das Beste: Ihr arbeitet im Team und schafft gemeinsame Erinnerungen. Apropos Team: Der Mountain Escape Trail ist keinesfalls nur für Familien geeignet. Vielleicht eine lustige Idee für das nächste Team-Event, einen Ausflug mit Freund:innen, als außergewöhnliches Date oder actionreicher Programmpunkt bei einem Junggesell:innenabschied? Hauptsache, das Geheimnis der Gemeindealpe Mitterbach wird gelöst.

Fazit Beim Mountain Escape Trail auf der Gemeindealpe Mitterbach treffen eindrucksvolle Bergkulisse und Bewegung in der Natur auf ein mitreißendes Rätsel unter freiem Himmel. Wer Lust auf gemeinsames Tüfteln hat, ist hier genau richtig – optional mit rasanter Talfahrt mit den Mountaincarts als krönendem Abschluss. Egal, ob mit der Familie, Freund:innen, als Ausflug bei einem Polterabend oder Team-Event: Hier handelt es sich um einen Outdoor-Krimi, bei dem alle gleichermaßen gefordert sind und echter Teamgeist gefragt ist.