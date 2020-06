Forschungskooperationen in Niederösterreich starten

Best-Practice-Beispiele zu Kooperationen

Der Forschungsatlas NÖ regt mit Informationen zu bereits realisierten Kooperationen die Kreativität an. Die Best Practice Beispiele reichen von Projekten in der Landwirtschaft (organische Kohlenstoffumsatz in Bächen) über Sportwissenschaft (oxidativer Stoffwechsel bei sportlichen Belastungen) bis zu Forschung im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu steigern.