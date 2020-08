Finden Sie heraus, was in Ihnen steckt

Unser größtes Organ schrumpft

Denn nicht alles, was schlank aussieht, laut BMI in Ordnung ist oder sich auf der Waage seit Jahrzehnten kaum verändert, bedeutet auch, dass der Organismus optimal funktioniert. Denn dieser ist maßgeblich auf die Muskeln angewiesen. Nebst dem, dass sie uns an der Welt und am Geschehen teilhaben lassen, vermindern diese nämlich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erleichtern die Aufnahme von Blutzucker und wirken Diabetes entgegen. Sie stärken die Knochen gegen Osteoporose und beeinflussen unsere metabolische Gesundheit auf viele weitere Arten. Mit zunehmendem Alter wird unsere Muskelmasse jedoch immer mehr abgebaut, und wenn unser größtes Organ – die Muskulatur – schrumpft, ist das schlecht für den gesamten Organismus.

24 Sekunden mit langfristiger Wirkung

Dank der Partnerschaft mit seca, dem Weltmarktführer für medizinische Waagen, verfügt Kieser Training in ihren Studios über BIA-Geräte, die ultrapräzise und genaue Ergebnisse liefern. Dieses misst und errechnet in nur 24 Sekunden neben der Gesamtmuskel- und der Fettmasse auch den BMI und die Muskelmasse in Abhängigkeit des Alters. Die Messung erlaubt es auch, muskuläre Asymmetrien zwischen linker und rechter Körperseite oder oberer und unterer Körperhälfte festzustellen.