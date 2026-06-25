Von Finanzbildung zu Finanzkompetenz
Finanzbildung hat in den vergangenen Jahren erfreulicherweise an Bedeutung gewonnen. Politik, Bildungseinrichtungen, Medien und zahlreiche Organisationen haben erkannt, dass wirtschaftliches Grundwissen eine wesentliche Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist. Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, einer immer komplexeren Finanzwelt und der fortschreitenden Digitalisierung ist diese Entwicklung wichtiger denn je.
Doch Finanzbildung allein reicht nicht aus. Wissen ist die Grundlage – entscheidend ist jedoch die Fähigkeit, dieses Wissen im Alltag anzuwenden. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Finanzbildung und Finanzkompetenz.
Finanzbildung bedeutet, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen: Wie wirken Inflation und Zinsen? Welche Rolle spielen Risiko und Diversifikation? Wie funktionieren Kredit, Vorsorge oder Vermögensaufbau?
Finanzkompetenz geht einen Schritt weiter. Sie befähigt Menschen, auf Basis dieses Wissens fundierte Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen. Zu wissen, was Inflation bedeutet, ist Finanzbildung. Die eigenen Ersparnisse entsprechend zu strukturieren, ist Finanzkompetenz.
Diese Kompetenz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Finanzielle Entscheidungen begleiten uns heute in nahezu allen Lebensphasen – vom ersten Girokonto über die Wohnraumschaffung bis hin zur Altersvorsorge. Gleichzeitig stehen Konsumentinnen und Konsumenten einer Vielzahl von Produkten, Informationsquellen und digitalen Angeboten gegenüber. Informationen sind heute leichter denn je verfügbar, Orientierung wird jedoch immer anspruchsvoller.
Finanzinstitute als Partner
Gerade deshalb kommt Banken und Versicherungen eine wichtige gesellschaftliche Rolle zu. Sie begleiten Menschen oft über Jahrzehnte hinweg bei zentralen finanziellen Entscheidungen und verfügen über das notwendige Fachwissen, um komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln. Viele Institute engagieren sich weit über ihre eigentlichen Geschäftsaufgaben hinaus – mit Bildungsinitiativen, Schulprojekten, Workshops, digitalen Lernangeboten oder Informationsplattformen für unterschiedliche Zielgruppen.
Das Engagement ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Finanzkompetenz in Österreich. Denn diese entsteht nicht allein im Klassenzimmer. Sie entwickelt sich durch kontinuierliche Information, praktische Anwendung und verständliche Begleitung entlang des gesamten Lebenswegs.
Zugleich ist klar: Finanzbildung darf nicht als Verkaufsinstrument verstanden werden. Ihr Ziel sollte sein, Menschen zu befähigen, eigenverantwortliche und informierte Entscheidungen zu treffen. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit sind dabei unverzichtbare Voraussetzungen. Dort, wo Wissen vermittelt wird, entsteht Vertrauen – und Vertrauen ist die wichtigste Währung einer nachhaltigen Kundenbeziehung.
Aus Sicht des Finanz-Marketing Verbandes Österreich ist die Weiterentwicklung von Finanzbildung hin zu Finanzkompetenz daher eine zentrale Zukunftsaufgabe. Die heimische Finanzwirtschaft verfügt über die Expertise, die Reichweite und die Verantwortung, diesen Prozess aktiv mitzugestalten.
Erich Mayer ist Präsident des Finanz-Marketing Verbandes Österreich (FMVÖ).
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