Finanzbildung hat in den vergangenen Jahren erfreulicherweise an Bedeutung gewonnen. Politik, Bildungseinrichtungen, Medien und zahlreiche Organisationen haben erkannt, dass wirtschaftliches Grundwissen eine wesentliche Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben ist. Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheiten, einer immer komplexeren Finanzwelt und der fortschreitenden Digitalisierung ist diese Entwicklung wichtiger denn je.

Doch Finanzbildung allein reicht nicht aus. Wissen ist die Grundlage – entscheidend ist jedoch die Fähigkeit, dieses Wissen im Alltag anzuwenden. Genau hier liegt der Unterschied zwischen Finanzbildung und Finanzkompetenz.

Finanzbildung bedeutet, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen: Wie wirken Inflation und Zinsen? Welche Rolle spielen Risiko und Diversifikation? Wie funktionieren Kredit, Vorsorge oder Vermögensaufbau?

Finanzkompetenz geht einen Schritt weiter. Sie befähigt Menschen, auf Basis dieses Wissens fundierte Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen. Zu wissen, was Inflation bedeutet, ist Finanzbildung. Die eigenen Ersparnisse entsprechend zu strukturieren, ist Finanzkompetenz.

Diese Kompetenz gewinnt zunehmend an Bedeutung. Finanzielle Entscheidungen begleiten uns heute in nahezu allen Lebensphasen – vom ersten Girokonto über die Wohnraumschaffung bis hin zur Altersvorsorge. Gleichzeitig stehen Konsumentinnen und Konsumenten einer Vielzahl von Produkten, Informationsquellen und digitalen Angeboten gegenüber. Informationen sind heute leichter denn je verfügbar, Orientierung wird jedoch immer anspruchsvoller.