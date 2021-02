Final Sale Weeks bis 6.3.: Lieblingsbrands shoppen im Designer Outlet Parndorf

Shophighlights von Sport, Beauty bis Luxus

Viele weitere Entdeckungen warten im Designer Outlet Parndorf: Neben den gerade vergrößerten Shops von Nike und Marc O’Polo sind nun auch die tollen Labels Babor, Woolrich und Salvatore Ferragamo im beliebtesten Designer Outlet Mitteleuropas mit am Start. Rund 160 Shops mit einem breiten Markenmix und einer Riesenauswahl an Designermode, Schmuck, Schuhen, angesagter Sports- und Homeware sowie einem tollen Sortiment an Spielen und Mode für Kinder - das ist Shoppingspaß pur. Bei Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr sowie Samstag von 9 bis 18 Uhr können Besucher ihren Shoppingtag ganz stressfrei genießen.

Zertifiziertes Hygiene- und Sicherheitskonzept des „Bureau Veritas“

Damit sich die Gäste während ihres Aufenthalts im Center wohlfühlen, hat McArthurGlen ein geprüftes und zertifiziertes Sicherheits- und Hygienekonzept entwickelt, das den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Dieses beinhaltet unter anderem die Verstärkung der Reinigungsmaßnahmen in öffentlichen Bereichen, den Mindestabstand von zwei Metern, eine centerweite FFP2-Maskenpflicht und die 20 Quadratmeter Regel pro Kunde in den Shops sowie kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten und die Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel im gesamten Center.