Fernsehen wird mit simpliTV ab sofort noch flexibler

Fernsehen neu erleben mit simpliTV

Alle simpliTV Pakete, so wie zum Beispiel das simpliTV Antenne Plus Paket, bieten neben hoher HD-Bildqualität (und bei den SAT-Paketen sogar teilweise UHD), ab sofort auch volle Flexibilität in der Nutzung. Alle Sender können Sie ab sofort nicht nur am Fernseher, sondern via simpliTV Streaming-App auch am Smartphone, Tablet oder Laptop empfangen.

Das Fernsehvergnügen wird dadurch geradezu magisch wie Stream Salabim um vielfältige, praktische Funktionen erweitert. Durch die 7-Tage-Replay-Funktion können Lieblingssendungen auch noch eine Woche nach Sendedatum angesehen werden – das bedeutet für Sie die Wahl aus mehr als 7.000 Stunden Programm. Auch die Restart- und Start-Stopp-Funktion ermöglicht ein Fernseherlebnis, das auf Ihre eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist. So kann jede Sendung beliebig neu gestartet oder pausiert werden, wann auch immer SIE wollen. Sind Sie zum Beispiel zu spät nachhause gekommen, oder wollten daheim noch etwas wichtiges erledigen bevor der Fernsehabend beginnen kann? Ab sofort kein Problem, denn mit der Restart-Funktion, entscheiden SIE wann Ihre Lieblingssendung beginnt! Zusätzlich gibt es eine Aufnahme-Funktion (einen Online-Videorekorder), der Ihre persönlichen Lieblingssendungen aufzeichnet. Und Live-TV gibt’s natürlich auch.

Wer die neue Kombination aus Fernsehen und Streaming ausprobieren möchte, kann jetzt in der Vorweihnachtszeit auch noch sparen. Bei einer Neuanmeldung des Antenne Plus Pakets bis Ende des Jahres, gibt es das simpliTV-Set um € 0,-. Das Set umfasst eine digitale Antenne sowie eine simpliTV-Box oder ein -Modul (je nach Wahl). Dadurch können Sie inklusive der ORF-Senderfamilie mehr als 40 Sender, viele davon in HD, klassisch am TV-Gerät oder via Smartphone, Tablet oder Laptop empfangen. Weitere Informationen zu simpliTV, den Streaming-Funktionen und dem aktuellen € 0,- Angebot finden Sie unter: simpliTV.at/salabim.