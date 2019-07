Experten-Interview: „Jeder braucht in jedem Unternehmen digitales Know-How“

Sie unterrichten in diesem Zusammenhang „Grundlagen Marketing & Sales“ im berufsbegleitenden MBA-Lehrgang „Business Development and Transformation“ am Technikum Wien. Was ist Ihnen wichtig, den Teilnehmern zu vermitteln?

Praxisbeispiele! Ich bin selbst kein großer Theoretiker und kein Fan davon, über die letzten 20 Jahre zusammengestellte Lehren zu vermitteln. Ich möchte auf konkrete Problemstellungen der Studierenden eingehen und Lösungsansätze präsentieren. Berufsbegleitend Studierende sind angehende Führungskräfte, demnach findet hier auch kein Monolog statt, sondern ein Dialog – und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen. Wenn man aus meiner Vorlesung rausgeht, soll man vier bis fünf neue Sachen gelernt haben, die man im Unternehmen direkt anwenden kann.

Allgemein steht bei diesem Studiengang im Vordergrund, technologischen Fortschritt zu vermitteln – und diesen dann gepaart mit klassischem Marketing, Sales, Strategie, Business Development und Business Cases auch anwenden zu können. Was ist „State of the Art?“ Was ist der Hintergrund, was sind die Grundlagen? Darauf basierend können Fallbeispiele praxisorientiert mit neuesten Technologien erarbeitet werden.

Ein MBA-Programm an einer technischen Fachhochschule klingt etwas ungewöhnlich. Warum engagieren Sie sich gerade in diesem Lehrgang?

Das Unterrichten hat mich immer schon interessiert. Technologie und Digitalisierung treiben den Wandel an, wir erleben quasi eine neue „industrielle Revolution“; das Leben ist vom Digitalen durchdrungen. Ich finde spannend, welche Rolle Agilität hier spielt und freue mich, angehende Führungskräfte darauf vorbereiten zu dürfen, LeaderInnen – und keine ManagerInnen – zu sein.