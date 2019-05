EU-gefördertes Wiener Start-up erschließt Gehörlosen die digitale Welt

EU fördert Innovation

Zukünftig sollen noch mehr Menschen von dieser Innovation profitieren: Derzeit arbeitet das Unternehmen daran, den Avatar in den sechs gebräuchlichsten EU-Sprachen auf den Markt zu bringen. „Die EU-Unterstützung erlaubt uns, unserer Vision einen Schritt näher zu kommen. Nun wollen wir damit die Inklusion und Partizipation vorantreiben – indem wir vielen der 500.000 Gehörlosen in Europa möglichst bald die digitale Welt erschließen“, so Sign Time-Geschäftsführer Georg Tschare.