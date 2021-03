Entgiftungskur: Auf die Leber, fertig, los!

Ein wintermüder Stoffwechsel, bedingt durch Einschränkungen und Homeoffice und dadurch weniger Bewegung an der frischen Luft, fettreiche Ernährung und ab und an mal ein Gläschen Wein zu viel: All dies belastet die Entgiftungsfunktion der Leber. In der Folge fühlt man sich oft müde, kraftlos, aufgeschwemmt sowie allgemein unwohl. Kopfschmerzen und Hautunreinheiten können häufiger auftreten. Höchste Zeit, sich für die warme Jahreszeit wieder in Bestform zu bringen.