Energie ist Herzenssache

Für alle, bei denen das Thema Energie im Vordergrund steht, ist auch CoQ 10 ein Thema. Als essenzieller Co-Faktor spielt das Vitaminoid eine zentrale Rolle in der Atmungskette und somit in der Energiegewinnung. Es kommt im Körper vermehrt dort vor, wo viel Energie verbraucht wird – wie etwa im Herz und der Muskulatur. Zudem wird CoQ 10 etwa in der Anti-Aging-Kosmetik für seine antioxidativen und damit zellschützenden Eigenschaften geschätzt.

Grundsätzlich kann der Körper CoQ 10 selbst herstellen. Doch diese Fähigkeit nimmt mit dem Alter ab – und zwar schon ab dem 30. Lebensjahr. Bei 40-Jährigen ist der CoQ 10 -Spiegel meist schon um bis zu 30 Prozent gesunken. Besonders wer viel Sport betreibt oder Cholesterin-Senker (sogenannte Statine) einnimmt, sollte ebenso ein Auge auf seinen Versorgungszustand mit dem wertvollen Coenzym haben.