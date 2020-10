Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch - modern, preisgünstig und optimal für Ihren Rücken

Ermüdungen in den Beinen, schlechte Konzentration, Schmerzen im Rückenbereich, Stechen im Nackenbereich, höheres Krebsrisiko oder eine höhere Anfälligkeit für Erkrankungen im psychischen Bereich. Alldem kann ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch vorbeugen und entgegenwirken.

Seit Jahren nimmt die Zahl an höhenverstellbaren Schreibtischen vor allem in Unternehmen immer mehr zu und Personen, welche diese Erfahrung im Büro gemacht haben, rüsten das Homeoffice auf. Das hat seine Gründe – ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch hat nicht nur Vorteile im gesundheitlichen Bereich, schon die Anschaffung animiert zu einem ergonomischen Verhalten.

Angetrieben durch mehrere Motoren erfolgt das stufenlose Verstellen des Schreibtisches auf die persönlichen Maßen. Das passiert sehr leise und hinterlässt keine unangenehmen Geräusche, die andere Kollegen stören. Durch eine intelligente Tastatureinheit am Tischrand kann der Benutzer eine persönliche Anpassung vornehmen. Neben einer Memory-Funktion, die das Speichern der eingestellten Optionen für mehrere Mitarbeiter gleichzeitig möglich macht, unterstützt diese Funktion die ergonomische Tätigkeit. Diese Funktion erinnert an zwischen-zeitliche Pausen und verschafft einen erleichterten Arbeitsprozess.

Welche Vorteile hat ein höhenverstellbarer Schreibtisch?

In der Folge zählen wir an wesentliche Vorteile auf. Von zahlreichen Instituten getestet und ausgewertet wurde die Effektivität beim stehenden und sitzenden Arbeiten während der Tätigkeit im Büro und in der Freizeit. Ebenso gibt es zahlreiche Untersuchungen, welche sich mit den Vorteilen beschäftigt haben.

Einige Vorteile:

Bewegung unterstützt die Kreativität und Produktivität

Das Gehirn wird kontinuierlich mit Blut versorgt

Schmerzfreier Rücken

Entspannung des Nackens

Unterstützt das Herz-Kreislauf-System

Gesteigerte Produktivität

Reduzierte Ermüdungserscheinungen

Der Nutzen eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches

Natürlich kann ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit einigen sinnvollen und hilfreichen Gadgets überzeugen:

Höhenverstellbar per Knopfdruck

Mit der Hilfe der elektrischen Motoren wird die Platte mit Knopfdruck gesteuert. Oftmals kommt eine benutzerfreundliche Tastatur zum Einsatz.

Die erforderlichen Motoren sind im Schreibtisch eingebaut und bei Anwendung nicht zu sehen. Auch während der Höhenverstellung sind die Geräusche des Motors kaum zu hören und nicht störend. Diese Eigenschaften machen es möglich die Arbeit ergonomisch zu gestalten und vereinfacht auszuüben.

Memory-Funktion für mehrere Anwender

Diese Memory-Funktion speichert die eingestellten Parameter für die betreffende Person. Mittels Knopfdruck fahren die Motoren die Schreibtischplatte in die abgespeicherte Einstellung. Das Abspeichern ist einfach, denn nachdem man die Position auf seine individuellen Wünsche angepasst hat, wird mit der Tastatur die Einstellung abgespeichert.

Oftmals können mehrere Anwender ihre individuelle Voreinstellung speichern. Die Speicher-kapazität der meisten Tische liegt bei vier bis fünf Personen, was vollkommen ausreichend ist.

Verbessert die Arbeitsgestaltung

Durch das Einstellen der Höhe sind andere Tätigkeiten einfacher. So können zum Beispiel präzise technische Zeichnungen erstellt werden. Man kann im Sitzen oder auch im Stehen seiner Arbeit nachgehen, um den Rücken entsprechend zu schonen.

Eine neuartige Erinnerungsfunktion wird wie ein Planer eingesetzt und unterstützt Sie bei der Planung der Zeiten für die Arbeit und die Pausen sowie die Einhaltung von sämtlichen Terminen.

Eigenschaften eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches

Ein orthopädischer Tisch mit einer elektrischen Verstellung der Höhe hat gewisse Aufgaben zu erfüllen. Die Memory-Funktion ist die wichtigste und vereinfacht das Arbeiten.

Geeignet für Tischplatten aus Glas und Holz

Wer sich für den Tisch inklusive einer Tischplatte entscheidet, hat es leichter, denn dann braucht man keine Tischplatte erwerben. Deshalb sollte ein hochwertiges elektrisches Tischgestell auch sämtliche Tischplatten verwenden können.

Durch diese individuellen Eigenschaften kann der Tisch den gegebenen räumlichen Verhältnissen angepasst werden. Dazu sollten die höchste Belastbarkeit und die Abmessungen des Produzenten eingehalten werden.

Genauso wichtig ist die Größe der Platte, denn diese entscheidet über den Kaufpreis. Eine große Platte für einen Eckschreibtisch ist deutlich mehr wert als eine kleine Kindertischplatte.

Fortgeschrittene Tastatur

Ältere Tische mit einer Kurbel für die Einstellung der Höhe verfügen über keine Tastatur um die Platte in der Höhe zu verstellen. Die Bedienung des elektrischen Bürotisches erfolgt über eine Tastatur oder ein berührungssensitives Display.

Mit nur einigen wenigen Tasten zur Regelung ist das System problemlos zu verstehen und zu verwenden. Mittels Taste wird die Höhe des Tisches auf den jeweiligen Benutzer eingestellt.

Stufenlose Anpassung

Ein elektrisch höhenverstellbarer Bürotisch wird mit einer Tastatur gesteuert und kann ohne Stufen angepasst werden. Das ermöglicht die Einstellung der Platte auf die präzise Höhe.

Der elektrische Motor arbeitet leise, während die Platte in ihre Position gebracht wird. Ein stufenloses Verstellen der Plattenhöhe erleichtert die Bedienung deutlich.

Tischgestell vs. Schreibtisch

Was ist aber in der Praxis zu empfehlen? Das Komplettpaket, also das Gestell und die Platte, oder das Erweitern des Gestells mit einer passenden Platte? Diese Kombination kommt einigen Interessenten, in erster Linie den Anfängern, nicht gleich geläufig vor.

Dennoch bietet das Gestell die praktische Möglichkeit eigene Kreation zu entwickeln. Und es ist absolut nicht schwierig, denn die passenden Platten sind leicht zu bekommen. Das Anbringen der Platte ist mit wenigen Handgriffen erledigt und verlangt keine Erfahrung oder Kenntnisse im Handwerk.

Das elektrische Tischgestell - kostengünstig

Wer sich für die Variante zum Selbstbau entscheidet, sollte Erfindergeist und mehr Zeit bei der Planung mitbringen, denn das Mobiliar sollte zur räumlichen Gestaltung gut passen. Bei der Auswahl der Platte sind viele Varianten offen. Sei es aus Holz oder Glas, hier sind keine Grenzen gesetzt.

Ein wichtiger Faktor ist der Preis, denn auch dort gewinnt das Tischgestell eindeutig. Es kann eingespart werden, ohne auf Qualität zu verzichten.

Vorteile eines Tischgestells

Eindeutig sind die Vorteile eines Tischgestells:

Ein Gestell ist kostengünstiger als ein kompletter Schreibtisch

Es bietet eine größere Auswahl

s ermöglicht eine optimale Raumgestaltung durch viele Designmöglichkeiten

Das Tischgestell ist im Paket immer ohne einer Tischplatte zu kaufen. Diejenigen, die eine Platte besitzen und verwenden möchten, sollten überprüfen, ob die Tischplatte zum Gestell passt. Wenn Sie nicht über eine passende Tischplatte für das Tischgestell verfügen, sind passende Tischplatten für alle Angebote im Internet leicht zu finden.

