Ein sicherer Platz für große Aufgaben

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Wirtschaftliche Unsicherheiten und globale Krisen rücken ein Thema wieder in den Mittelpunkt: Sicherheit. Für viele ist sie heute eine der wichtigsten Voraussetzungen bei der Wahl des Arbeitgebers – genauso wie Sinn, Zugehörigkeit und Entwicklungsperspektiven. Dem widersprechend, entwickelt sich der öffentliche Verkehr stabil und zukunftsgerichtet. Steigende Nachfrage, langfristige Investitionen und der Fokus auf klimafreundliche Mobilität schaffen Perspektiven – für das Unternehmen und für die Menschen, die hier arbeiten.

Als Arbeitgeber stehen die ÖBB für Verlässlichkeit im Alltag: planbare Arbeitsverhältnisse, pünktliche Gehälter und langfristige Perspektiven. Sicherheit wird dabei nicht als Stillstand verstanden, sondern als Basis für Entwicklung. Denn nur wer sich sicher fühlt, hat den Mut, Neues auszuprobieren. Rund 48.000 Kolleg:innen arbeiten bei den ÖBB in unterschiedlichsten Berufen daran, Österreich – und Europa – täglich in Bewegung zu halten. Was sie verbindet, ist ein gemeinsames Ziel und das Wissen, dass jeder Beitrag zählt. Große Aufgaben entstehen hier durch Zusammenarbeit – getragen von Gemeinschaft und gegenseitigem Vertrauen.