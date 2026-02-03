Karriere kann jede. Männer mitgemeint!

Berufliche Lebensläufe sind heute selten geradlinig. Interessen verändern sich, neue Kompetenzen entstehen, Erwartungen an Arbeit wandeln sich. Gefragt sind Arbeitgeber, die Vielfalt nicht nur ermöglichen, sondern aktiv fördern – und Entwicklung zulassen, ohne dass man dafür jedes Mal neu anfangen muss.

Vielfalt heißt: individuelle Karrierewege

Die ÖBB gehören zu den vielfältigsten Arbeitgebern Österreichs. Über 130 Berufsbilder, unterschiedlichste Einstiegsmöglichkeiten und individuelle Karrierewege machen das Unternehmen so breit aufgestellt wie kaum ein anderes. Menschen aus mehr als 100 Nationen arbeiten hier. Seite an Seite. Für ein Ziel: Das Land in Bewegung zu halten.

Vielfalt zeigt sich dabei zunehmend auch in der Rolle von Frauen bei den ÖBB. Berufsbilder, die lange als klassisch männlich galten, öffnen sich spürbar. Der Anteil von Frauen im Unternehmen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen – ebenso wie der Anteil von Frauen in Führungspositionen. Auch unter den neu aufgenommenen Mitarbeiter:innen und Lehrlingen wächst der Frauenanteil deutlich. Ein Zeichen dafür, dass sich Perspektiven verändern – und Chancen real werden.

Doch Vielfalt bei den ÖBB bedeutet mehr als Zahlen. Sie zeigt sich im Arbeitsalltag und in den Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung. Neue Aufgaben übernehmen, sich fachlich verändern oder den nächsten Karriereschritt gehen – oft ist all das innerhalb des Unternehmens möglich, ohne den Arbeitgeber wechseln zu müssen.

Diese Durchlässigkeit schafft Perspektiven und Sicherheit zugleich. Sie erlaubt Entwicklung ohne Risiko und Veränderung ohne Bruch. Ein Modell, das für Frauen genauso gilt wie für Männer – und überhaupt für alle.