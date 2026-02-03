Nicht nur arbeiten. Dazugehören.

Gesellschaft, Arbeitswelt und Mobilität werden komplexer. Die Herausforderungen lassen sich längst nicht mehr allein bewältigen. Gemeinschaft wird damit zu einem entscheidenden Faktor – nicht als Schlagwort, sondern als gelebte Erfahrung im Arbeitsalltag.

Ein Ziel: Das Land bewegen

Ein Blick auf die ÖBB zeigt, wie Stabilität und Gemeinschaft konkret gelebt werden: Rund 48.000 Kolleg:innen arbeiten tagtäglich in unterschiedlichsten Berufen daran, Österreich (und Europa!) in Bewegung zu halten. Was sie verbindet, ist ein dieses gemeinsame Ziel und das Bewusstsein, dass jeder einzelne Beitrag zählt.

Dass dieses Miteinander trägt, zeigt sich auch im wachsenden Interesse am Unternehmen. Rund 140.000 externe Bewerbungen im vergangenen Jahr sprechen eine klare Sprache: Viele wollen nicht nur mobil sein, sondern Teil dieses Systems werden. Teil eines Bereichs, der wächst, investiert und Zukunft gestaltet – auch in herausfordernden Zeiten.

Gemeinschaft bedeutet bei den ÖBB, Verantwortung zu teilen. Große Projekte, wie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs (Koralmbahn!), entstehen nicht durch Einzelne, sondern durch das Zusammenspiel vieler Kompetenzen. Unterschiedliche Berufe, Perspektiven und Erfahrungen greifen ineinander – getragen von einem gemeinsamen Ziel: Das schaffen, was sonst keiner schafft. Das ganze Land bewegen.

Als Arbeitgeber schaffen die ÖBB damit ein Umfeld, das Sicherheit gibt und zugleich verbindet. Ein Umfeld, in dem Menschen nicht nur arbeiten, sondern dazugehören.