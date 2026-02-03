Sicherheit ist Trumpf – gerade am Jobmarkt

Globale Krisen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen derzeit den Alltag vieler Menschen. Die Folge: Sicherheit rückt wieder in den Mittelpunkt – besonders bei der Wahl des Arbeitgebers. Studien zeigen klar, dass ein verlässlicher Arbeitsplatz für viele wichtiger ist als ein möglichst hohes Einkommen. Sicherheit ist damit keine Nebenbedingung mehr, sondern ein entscheidender Faktor.

Perspektiven, die langfristig sind

Genau hier liegt eine der größten Stärken der ÖBB. Während viele Branchen unter Unsicherheit leiden, entwickelt sich der öffentliche Verkehr stabil und zukunftsgerichtet. Steigende Fahrgastzahlen und die wachsende Nachfrage nach klimafreundlicher Mobilität sorgen für eine positive Grundstimmung – und für langfristige Perspektiven.

Diese Zukunftsorientierung zeigt sich auch in klaren Investitionen: Die ÖBB investieren kontinuierlich. Vor allem in den Wirtschaftsstandort Österreich. Öffentliche Mobilität ist auch kein kurzfristiger Trend, sondern ein nachhaltiger Faktor für Beschäftigung und Entwicklung.

Mit Sicherheit kommt Mut.

Als Arbeitgeber stehen die ÖBB für Verlässlichkeit im Alltag: planbare Arbeitsverhältnisse, pünktliche Gehälter und langfristige Perspektiven. Gleichzeitig bieten sie Sinnstiftung sowie vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Und auch dazu ist Sicherheit entscheidend. Denn mal ehrlich: Nur wer sich sicher fühlt, hat auch den Mut, sich auf Neues einzulassen.

Die Botschaft ist also klar: Sicherheit ist nicht langweilig. Sicherheit ist modern. Sicherheit und Stabilität sind damit die wichtigsten Währungen am heutigen Jobmarkt. Und sie lassen sich bei den ÖBB mit einer sinnstiftenden Aufgabe kombinieren.