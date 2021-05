Ein Frühling voller Möglichkeiten im Designer Outlet Parndorf

Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf bringt einen Frühsommer voller Möglichkeiten mit neuen Designermarken, High-end Store-Designs und attraktiven Angeboten – einem perfekten Shoppingtag an der frischen Luft steht somit nichts mehr im Weg!

CHRIST: Lieblingsstücke für jede Gelegenheit

Wenn es um hochwertigen Schmuck und Uhrmacherkunst geht, dann ist CHRIST als führender Juwelier die erste Adresse. Zu besonderen Anlässen und ganz besonders für den großen Hochzeitstag darf auf keinen Fall passender Schmuck fehlen. Er ergänzt das Outfit und macht den Look erst perfekt und zaubert jeder Braut und jedem Bräutigam ein Lächeln ins Gesicht. Bezaubernde Ohrringe, Halsketten, erstklassige Uhren oder Ringe – das Sortiment bei CHRIST, angefangen von Echtschmuckkollektionen bis hin zu Design-Highlights, ist abwechslungsreich und vielfältig.

Perfekter Shoppingspaß mit Genuss & Gastronomie

Ab sofort heißt es wieder kulinarische Shoppingpausen genießen in unseren beliebten Restaurants und Cafés wie wagamama, Café Artner, Nordsee, the Coffeeshop Company, das Sacher Eck, Starbucks und noch viele mehr. Nicht nur die rund 160 Stores, sondern die F&B-Angebote und Services – natürlich unter Einhaltung aller Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen stehen den Besuchern wieder zur Verfügung, die das Einkaufen im Designer Outlet Parndorf so einzigartig machen. Weiterhin gilt: Abstand halten und alle Hygienemaßnahmen beachten!