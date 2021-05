Eigenverantwortung: Masken schützen nicht vor Krebs

Um diese milieuspezifischen Unterschiede aus der Welt zu räumen, kann unter anderem die Telemedizin hilfreich sein. Teile davon wurden bereits zu Beginn des ersten Lockdowns etabliert. Medizinische Beratung über Telefon oder Videokonferenzen überwinden die, während der Pandemie notwendige, räumliche Distanz und ermöglichen Kontakt und Beziehung aufrecht zu halten. Wie man die technischen Möglichkeiten aber effizient nutzt, um das medizinische Personal zu entlasten und den Menschen beim Gang zum Arzt noch mehr ins Zentrum rückt, zeigen moderne Modelle der Telemedizin. Immerhin brauchen besonders Tumorerkrankte in dieser Zeit viel Nähe. Während der Pandemie wurde ihnen diese komplett genommen.

In der Telemedizin sollen daher künftig administrative Aufgaben Maschinen übernehmen. Onkologe und Psychotherapeut Gaiger erklärt das wie folgt: „Wenn ich in meiner Ambulanz sitze, brauche ich fast 90 Prozent meiner Zeit für die Erhebung von Beschwerden, Symptomen und Nebenwirkungen. Dann habe ich einige Minuten, um dem Menschen zu erklären, was nun passiert. Das ist eine verkehrte Welt.“ Der Patient wird unterstützt sein Wissen über seinen Körper, seine Beschwerden kompetent in den Diagnose und Behandlungsprozess einzubringen. Etwaige Beschwerden können Patienten zukünftig selbst mittels App in ein System eingeben, das diese Daten prompt in die Krankenakte einträgt.

Bei leichten Symptomen erhält der Patient umgehend Hilfestellungen was sie/er selbst für sich tun kann. Moderate und schwere Symptome lösen durch eine Teletriage sofort eine medizinische Kontaktaufnahme aus . Das soll heißen, dass sich jemand aus dem Pflege- und Ärzteteam beim Betroffenen meldet. „Das ist ähnlich einem Navigationssystem: Definierte Gesundheitsdaten (unsere gegenwärtige Position) werden erfasst, automatisch und datenschutzkonform in die Krankenakte integriert (unsere Gesundheitslandkarte) und schlagen den kürzesten Weg zum Ziel vor . Dadurch ersparen wir viel verlorene Zeit und ‚leere Kilometer’“, so Gaiger. Da man die Daten täglich eingeben muss, lassen sich auch schnell Muster erkennen und dadurch bessere Prognosen erstellen. Man bekommt ärztliche Beratung ohne stundenlang in ein Krankenhaus oder in eine Praxis fahren zu müssen.

Aber eine solche Digitalisierung des Gesundheitssystems stellt oft vor allem für ältere Menschen eine Herausforderung dar. Damit dies ein Erfolg wird, muss zielgruppenorientiert gearbeitet werden, wie Bachinger erklärt. „Diese Gefahren, dass wir da in eine digitale Zweiklassengesellschaft abrutschen, wird es geben. Aber aus Patientensicht ist nur eins wichtig: Es muss ein Nutzen erkennbar sein“, meint er. Es sei wichtig, die vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. Vor allem, wenn es darum geht die Gesundheitsdienstleistungen zum Patienten zu bringen und nicht umgekehrt.

„Da gibt es sehr viele Ressourcen und ich hoffe, dass die Gesundheitspolitik diese guten Initiativen - die auch schon bewiesen haben, dass sie einen positiven Effekt auf die Patienten, auf den Ausgang der Behandlung und auch einen ökonomischen Effekt haben - dass man die weiterträgt und vertieft“, so Bachinger. Onkologe und Psychotherapeut Gaiger sieht die Gefahr einer digitalen 2 Klassengesellschaft durch eine Hybridlösung reduziert: „Telemedizin wird in die bestehenden Strukturen eingebettet, Pflege und Ärzte bleiben die Ansprechpersonen. Sie werden unterstützt und entlastet, sodass mehr Zeit für das Begreifbarmachen der Behandlungspläne bleibt und Zeit für jene bleibt, die mit digitalen Lösungen wenig anfangen können: Und auch Onkologin Grünberger hält große Stücke auf die neuen Modelle. „Die Telemedizin ergänzt. Es ist eine Symbiose, die wir da eingehen“, erklärt die Primaria.