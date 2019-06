Drohnenfliegen: Vom Nischen-Hobby zum Top-Job

Der Weltmarkt für Drohnen explodiert aktuell: Während eine Vielzahl an Jobs durch neue Technologien in den kommenden Jahren obsolet wird, mausert sich Drohnenfliegen zum Top-Job der Zukunft. Laut kürzlich erschienenen Studien arbeiten momentan 70% der Berufseinsteigenden in Industrien, die in absehbarer Zeit drastisch vom Einsatz von Robotern beeinflusst sein werden.