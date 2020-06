Die Zukunft unserer Kinder auf Messers Schneide

Dass zur Verhinderung der Klimakatastrophe dringend gehandelt werden muss, bestreitet heute kaum noch jemand. Doch obwohl Wissenschaftler seit vielen Jahren Lösungen aufzeigen, fehlt es in der österreichischen Politik an umfassenden und langfristigen Strategien für das ausgelobte Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Erfreuliche Ankündigungen wie die Klimamilliarde werden beispielsweise durch 4,7 Mrd. € an klimaschädlichen Subventionen ad absurdum geführt.