Die Weihnachtsgans kommt heuer von Lieferando.at

Vor allem, wenn das Weihnachtsfest in diesem Jahr vielleicht auch noch ganz anders gefeiert wird als sonst und sich ausnahmsweise nicht auf die Kochkünste der Verwandtschaft verlassen werden kann. Es ist also gut möglich, dass die Weihnachtsgans in diesem Jahr nicht aus der eigenen Küche, sondern vom Lieferdienst kommt.

Eine Studie im Auftrag von Lieferando.at hat jetzt ergeben: Mehr als jeder sechste Österreicher kann sich vorstellen, das Weihnachtsessen online zu bestellen und liefern zu lassen. Auch wenn sich die Mehrheit der Österreicher wünschen, anstatt am Weihnachtstag mit Kochlöffel und Töpfen schöne Momente mit der Familie erleben zu können, ist das Kochen für viele Teil der Tradition. Heuer könnte das aber anders aussehen: